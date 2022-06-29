¿Por qué necesitas un compañero de viaje para conseguir tus objetivos?

Busca compañía para el viaje
Coaching
¿Tienes algún objetivo importante en el horizonte? Tener compañía en tu viaje te ayudará a alcanzarlo.
- Está demostrado que encontrar a alguien que te acompañe y te haga sentir responsable de tus avances puede motivarte y ayudarte a obtener resultados cuando no consigues progresar.
- En vez de tu colega de siempre, puede que quien mejor te complemente sea una persona con tus mismos objetivos y algo más de habilidad que tú.
- Además, hacer comprobaciones constantes y comentarios sinceros es fundamental para formar un dúo dinámico.
Sigue leyendo para saber más.
Si dedicas más tiempo a hablar sobre las cosas saludables que te gustaría hacer en vez de ponerte a trabajar para conseguirlas, puede que haya llegado el momento de pedir ayuda para poder avanzar.
Tener a alguien que te ayude o, mejor aún, que se una a ti en tu búsqueda del bienestar podría ser el empujoncito que te hace falta para concretar tus intenciones. En un estudio realizado por el University College London, las parejas que querían perder peso, ser más activas y fumar menos tuvieron más éxito cuando sus compañeros perseguían los mismos objetivos. En otras investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology se descubrió que contar con el apoyo del cónyuge contribuye al progreso, ya sea para alcanzar un objetivo pequeño (de un día, por ejemplo) o uno a más largo plazo.
Pero recuerda: no tienes que casarte para tener a alguien que te ayude a alcanzar tus ambiciones. De acuerdo con varios psicólogos y formadores, solo necesitas un compañero o compañera de viaje, ya sea tu pareja, colega o mentor, que tenga lo que hay que tener para ayudarte a progresar y llegar más lejos.
Las ventajas de contar con apoyo
Un compañero o compañera de viaje es una persona que hace exactamente lo que su nombre indica. "La idea es encontrar a alguien que te acompañe y te haga sentir responsable de cumplir tus objetivos", explica Courtney Fearon, Nike Trainer, quien anima a sus clientes a buscar un compañero de entrenamiento. Él mismo suele contar con uno. "Si te has fijado un objetivo de fitness, esta persona puede ayudarte a cumplir tu programa de entrenamiento preguntándote qué tal te ha ido los días que hayáis acordado que ibas a entrenar. Tal vez incluso se anime a entrenar contigo y te desafíe a esforzarte en los momentos más difíciles". A cambio, aprenderás a ser más responsable.
Además, tener compañía añade un poco más de diversión al proceso (por ejemplo, al crear una playlist o al celebrar tus progresos) y te motiva. Según Fearon, esta persona también puede ayudarte a no tirar la toalla cuando no te apetezca hacer nada, corrigiendo tus pensamientos negativos o recordándote que debes hacer un descanso para beber. Hasta es posible que le inspires a alcanzar el mismo nivel de grandeza. ¡Son todo ventajas!
Cómo encontrar a la persona perfecta
Ojalá elegir a la persona perfecta fuera tan fácil como deslizar el dedo hacia la derecha (¡vamos a tener que patentar esta idea!). Sabemos que puede ser tentador escoger a tu mejor amigo o amiga, pero no es lo más recomendable. Stephen Gonzalez, miembro de la junta directiva de la Association for Applied Sport Psychology, explica que las amistades son personas a las que acudimos en busca de apoyo y no tanto de retos o consejos imparciales, que es justo lo que necesitas de tu acompañante.
La persona que encuentres debe estar en la misma onda que tú y tener una actitud y valores similares a los tuyos. Eso sí, lo ideal es que se le den bien cosas que a ti no tanto. "Lo importante es que os complementéis, que cada uno aporte algo a la relación", explica Fearon. "Quizás tú tienes más energía, eres más puntual o te organizas mejor. Quizás a ti te guste hacer sprints en cuesta y a tu acompañante levantar pesas. De esta forma, podréis apoyaros en los puntos fuertes de la otra persona para encontrar la motivación que os falta".
Ten cuidado de no apuntar demasiado alto: tu primo culturista, tu colega de trabajo cocinillas o tu amiga escritora pueden seguir una rutina o tener habilidades que te queden muy grandes. Además, no te recomendamos los atajos para hacer progresos. En su lugar, busca a alguien que sea un poquito mejor en lo tuyo. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan concluyó que los deportistas son más propensos a entrenar más tiempo cuando lo hacen junto a alguien más competente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser el eslabón más débil. Gonzalez recomienda hablar largo y tendido del tema con tu futura compañía. Hay dos preguntas clave que debes hacerle:
- ¿Podrías mencionar entre tres y cinco valores fundamentales que utilizas para tomar tus decisiones diarias?
- ¿Cómo utilizarías esos valores para guiar a alguien como yo?
Si sus respuestas te convencen, ¡adelante! Si no lo ves claro, no te conformes y sigue buscando.
Fortalece vuestra relación
¿Has encontrado a tu acompañante para el viaje? Bien hecho. A continuación, te explicamos cómo mantener una buena relación para que podáis crecer en equipo y consigáis progresar.
1. Ante todo, sinceridad.
Haced comentarios específicos cuando habléis de los objetivos. Por ejemplo: "Quiero correr una media maratón antes de finales de año. Para ello, me entrenaré durante 12 semanas y seguiré un entrenamiento de fuerza dos veces por semana. Me gustaría que me enviaras un mensaje de texto la noche antes de cada entrenamiento y que corrieras conmigo una vez por semana". Deja claro que no te importa cambiar de rumbo si es necesario (por ejemplo, si tu objetivo es demasiado ambicioso o estresante, o si le estás pidiendo demasiado o muy poco). Según Gonzalez, hablar de estas cosas al comienzo de la relación te ayudará a ahorrarte el fracaso y llenarte de frustración.
También debéis hablar sobre cómo y con qué frecuencia comprobaréis tu progreso. Al hacerlo de forma regular, tus posibilidades de tener éxito aumentarán (y cuantas más veces lo hagáis, mejor), según un estudio de la American Psychological Association. Debéis poneros de acuerdo con la frecuencia y el formato. Si no se os dan bien los mensajes de texto, tal vez sea mejor que os veáis por vídeo. Si te gusta comprobar tu progreso mientras haces algo para alcanzar tu objetivo (comiendo sano juntos, por ejemplo), comprométete a ello. Sea cual sea el método que más te guste, cíñete a él y planifícalo por adelantado tanto como sea posible, tal como recomienda Gonzalez.
2. Acepta las críticas.
Las mentiras para hacerte sentir bien no forman parte del acuerdo (sabes que no te llevarán a ninguna parte), así que prepárate para recibir críticas constructivas. "Tu acompañante debe ser capaz de señalar cualquier defecto en tu forma de actuar (no respondes a sus mensajes, entrenas sin ganas o te cuesta asumir la responsabilidad), así como chocarte las cinco cuando haces las cosas bien", explica Gonzalez. Y lo mismo se aplica a tus críticas.
Si tu acompañante te hace más críticas negativas de las que te gustaría, intenta encontrar la verdad detrás de ellas y agradécele que te diga las cosas como son. Si ves que sus críticas no son útiles o son imposibles de poner en práctica, hazle saber que valoras su tiempo y esfuerzo, pero que no estás obteniendo lo que necesitas para ir por el buen camino, recomienda Gonzalez. Si está dispuesto/a a corregir el rumbo, e incluso si no lo está, considéralo como una experiencia de aprendizaje (muy similar a cómo sería una relación de verdad).
3. Estableced nuevos objetivos a una
Para seguir evolucionando después de haberos hecho con vuestra primera victoria, Fearon sugiere que continuéis fijándoos objetivos basados en eventos, ya sea correr la próxima media maratón o estudiar para conseguir ese certificado del que tanto habéis hablado. "A medida que acudís a estos eventos y los completáis en equipo, ganaréis nuevas habilidades con las que motivaros, y tal vez hagáis cosas que no habíais probado antes, lo que fortalecerá vuestro vínculo", explica Fearon.
También es una buena idea que os pongáis algunas metas divertidas que no tengan nada que ver con entrenar, como leer un libro por semana o aprender a tocar un instrumento. De esta manera, podréis estrechar vuestra relación y seguir progresando juntos.
Texto: Justin Block
Ilustración: Kezia Gabriella
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