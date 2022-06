¿Por qué necesitas un compañero de viaje para conseguir tus objetivos?

Ojalá elegir a la persona perfecta fuera tan fácil como deslizar el dedo hacia la derecha (¡vamos a tener que patentar esta idea!). Sabemos que puede ser tentador escoger a tu mejor amigo o amiga, pero no es lo más recomendable. Stephen Gonzalez, miembro de la junta directiva de la Association for Applied Sport Psychology, explica que las amistades son personas a las que acudimos en busca de apoyo y no tanto de retos o consejos imparciales, que es justo lo que necesitas de tu acompañante.

La persona que encuentres debe estar en la misma onda que tú y tener una actitud y valores similares a los tuyos. Eso sí, lo ideal es que se le den bien cosas que a ti no tanto. "Lo importante es que os complementéis, que cada uno aporte algo a la relación", explica Fearon. "Quizás tú tienes más energía, eres más puntual o te organizas mejor. Quizás a ti te guste hacer sprints en cuesta y a tu acompañante levantar pesas. De esta forma, podréis apoyaros en los puntos fuertes de la otra persona para encontrar la motivación que os falta".



Ten cuidado de no apuntar demasiado alto: tu primo culturista, tu colega de trabajo cocinillas o tu amiga escritora pueden seguir una rutina o tener habilidades que te queden muy grandes. Además, no te recomendamos los atajos para hacer progresos. En su lugar, busca a alguien que sea un poquito mejor en lo tuyo. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan concluyó que los deportistas son más propensos a entrenar más tiempo cuando lo hacen junto a alguien más competente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser el eslabón más débil. Gonzalez recomienda hablar largo y tendido del tema con tu futura compañía. Hay dos preguntas clave que debes hacerle:

¿Podrías mencionar entre tres y cinco valores fundamentales que utilizas para tomar tus decisiones diarias?

¿Cómo utilizarías esos valores para guiar a alguien como yo?

Si sus respuestas te convencen, ¡adelante! Si no lo ves claro, no te conformes y sigue buscando.