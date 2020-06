Elige la música adecuada para motivarte

Para conseguir ventajas en rendimiento, necesitas encontrar canciones con ritmos por minuto (BPM) que se sincronicen con el ritmo de tu carrera.

Karageorghis sugiere que, si vas a correr con un ritmo fácil de recuperación o de calentamiento, puedes preferir pistas de menos de 120 BPM, con las que puedes mantener la frecuencia cardíaca y el ritmo bajo control, para no acelerar más de lo que quieres.



Para entrenamientos más rápidos o días en los que realmente quieres desafiarte, las canciones más rápidas pueden darte el empujoncito que necesitas para coger el ritmo, según un estudio en TheJournal of Strength and Conditioning Research. Busca canciones con una frecuencia de 140 BPM o más.



Por último, se ha demostrado que escuchar música más lenta después del ejercicio reduce la tensión arterial y la frecuencia cardíaca más rápidamente que escuchar música rápida o no escuchar música, informa un estudio del Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Además, escuchar música suave después de una sesión dura también puede mejorar tu estado de ánimo, según el estudio de Karageorghis publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise.



La parte divertida: utiliza esta información para hacer de DJ y preparar diferentes playlist, y descubre lo que más te motiva.



Un poco de inspiración

Si quieres ideas, echa un vistazo a las playlist de Nike en Spotify y Apple Music. Tenemos una selección específica para animarte en tus carreras más largas (escúchalas ahora en Spotify y Apple Music) y también para acelerar (escúchalas ahora en Spotify yApple Music), además de playlists seleccionadas por atletas como Shalane Flanagan y Eliud Kipchoge.



Puedes escuchar tus canciones a través de la Nike Run Club App durante las carreras guiadas. En la pantalla principal, toca el icono de música y elige una de las opciones: Apple Music (se necesita suscripción), Spotify (necesitará una cuenta Premium) u otra música. Las canciones se silenciarán cuando llegue el asesoramiento, para que tengas lo mejor de ambos mundos.