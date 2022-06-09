5 consejos para un entrenamiento de fuerza más inteligente

La parte más importante de un entrenamiento de fuerza se produce incluso antes de coger el peso. El propósito del calentamiento lo indica su propio nombre: elevar la temperatura corporal y enviar más oxígeno y sangre a los músculos para aumentar la energía y el rango de movimiento necesarios para la sesión. También ayuda a ganar motivación.



Cuanto más difícil sea el entrenamiento que vas a realizar, más tiempo deberías dedicar a calentar. Normalmente, puedes hacer un calentamiento de entre 5 y 15 minutos que consista en algunas series de ejercicios dinámicos, como realizar planchas caminando con flexión, zancadas caminando con rotación y un minuto de saltar a la comba. ¿Aún no estás sudando? Pues deberías. A medida que profundizas en el entrenamiento, haz un par de series de calentamiento antes de cada levantamiento y ve aumentando el peso de forma gradual para asegurarte de que los músculos están preparados para soportar la carga.