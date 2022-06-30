Cómo perfeccionar tu proceso

Toma el control del proceso
Coaching
¿No has alcanzado tus metas? Con un plan estratégico paso a paso, podrás disfrutar del viaje en vez de desear cumplir cuanto antes tus objetivos.
- Crear un proceso y revisarlo con regularidad es clave para progresar a largo plazo.
- Para ayudarte a conseguirlo, vamos a dividirlo en cinco principios básicos.
- Si quieres ayuda para comenzar, los programas de entrenamiento integrales que encontrarás en la NTC App son perfectos para ti.
A continuación te contamos lo que necesitas saber:
Asúmelo: el trabajo duro no es lo único que se interpone entre tú y tus objetivos.
También debes tener una mentalidad estratégica, explica Patricia Chen, profesora auxiliar en el departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Singapur. En los últimos años, ha sido coautora de tres nuevos estudios sobre mentalidad estratégica, que básicamente consiste en dar un paso atrás cuando tus avances se estancan o penden de un hilo para hacerte la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor manera de avanzar?
Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Laboratorio de Dinámica Cerebral de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y miembro de Nike Performance Council, explica que las personas con éxito se hacen regularmente esta pregunta, y en la respuesta se recoge cada acción intencionada que llevan a cabo día a día para mejorar y acercarse a sus metas.
El proceso es integral y holístico. Va más allá de los entrenamientos y también abarca la preparación, el descanso, la alimentación, el calentamiento, la precisión de los registros de datos y la recuperación, es decir, todo lo que te permite avanzar cada día un poquito más. También implica preguntarte con regularidad si hay algo que puedas añadir, cambiar o eliminar para seguir mejorando.
Cuando estableces un proceso, encuentras la motivación interna necesaria para seguir aprendiendo y evolucionando, así como la seguridad para llevarlo a cabo, explica la Dra. Cacioppo. También te ayuda a prolongar tu esfuerzo en el tiempo y a encontrarlo placentero, pues mantendrás un compromiso con tus propósitos y tus progresos. A continuación, te enseñamos cómo puedes desarrollar ese proceso.
Usa el acrónimo CRAFT
Para desarrollar tu proceso y sentirte a gusto con tus decisiones, usa las siguientes directrices, que creó la Dra. Cacioppo basándose en las siglas de la palabra inglesa CRAFT ("destreza").
- La "C" corresponde a Constancia. En palabras de la Dra. Cacioppo, el rendimiento de hoy de las personas que son constantes cumple con los estándares de ayer, y a veces incluso los supera.
- La "R" hace referencia a la Repetición de las rutinas o acciones individuales (hacer un ejercicio de fuerza o una lista de tareas por orden de importancia) para que se vuelvan automáticas.
- La "A" corresponde a la planificación de Acciones para cumplir tus objetivos, como programar las carreras de la próxima semana. De acuerdo con la Dra. Cacioppo, este paso es especialmente motivador, pues te recuerda que tienes el control sobre dónde inviertes tu energía.
- La "F" hace referencia a tu Foco de atención. La Dra. Cacioppo lo define como estar "100 % presente", tanto si estás haciendo un sprint en una clase virtual de ciclo indoor como si estás estirando justo después de acabar el ejercicio.
- La "T" corresponde a la Tolerancia que sientes hacia ti y hacia los demás (por ejemplo, hacia una persona con la que convives que siempre está estresada), así como hacia tus fracasos y éxitos. Perseguir una meta no es fácil, por lo que "la capacidad de un atleta para tolerar el dolor físico y emocional es clave en el proceso", explica la Dra. Cacioppo .
Ahora, aplícalo
Ahora que ya sabes cómo es tu proceso, te explicamos cómo llevarlo a cabo.
1. Comprométete a comprometerte.
Por definición, para que un proceso se convierta en eso y no sea un evento aislado (o de dos semanas), debes Repetir los elementos que abarca: por ejemplo, entrenamientos y comidas saludables, o una hora para aprender a leer música y otra para practicar los acordes. Si el compromiso a largo plazo te da miedo o te encuentras sin motivación, recuerda que cada vez que tachas una tarea, dar el siguiente paso se vuelve un poco más fácil y se crea Constancia, tal como explica la Dra. Cacioppo.
2. Perfecciona tu estrategia.
Tener un proceso no consiste en abarcarlo todo (seamos realistas: nadie puede). La Dra. Cacioppo dice que las personas exitosas se centran en lo que quieren lograr y en lo que necesitan para hacerlo. Por eso, muchos de los mejores atletas pueden dividir su entrenamiento en bloques con el Foco de atención puesto en los distintos componentes del rendimiento, como la fuerza, la velocidad o la resistencia, de forma que uno no interfiera con el otro (y porque Toleran tener una cantidad limitada de tiempo y energía).
En vez de intentar realizar varias tareas para llegar a la línea de meta más rápido, crea planes de Acción que especifiquen cómo, cuándo y dónde harás algo. Podemos llamarlos intenciones de implementación. Los estudios demuestran que estos planes pueden ayudarte a alcanzar un objetivo cada vez, pero son menos útiles cuando persigues varios de manera simultánea.
3. Descansa.
Una vez que hayas establecido un proceso que te vaya bien, la Dra. Cacioppo explica que no pasa nada si, con el tiempo, algunos elementos empiezan a quedarse en tu subconsciente. De hecho, la experta señala que eso es algo bueno, ya que significa que estás adoptando hábitos saludables y dándole a tu ambiciosa mente un descanso muy necesario.
Incorporar todo esto a tu vida puede resultar un poco abrumador, pero todo se reduce a tomártelo día a día, o incluso hora a hora. Confía en ti y en el proceso.
Texto: Jamie Millar
Ilustración: Leonardo Santamaria
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