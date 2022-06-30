Cómo perfeccionar tu proceso

Asúmelo: el trabajo duro no es lo único que se interpone entre tú y tus objetivos.



También debes tener una mentalidad estratégica, explica Patricia Chen, profesora auxiliar en el departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Singapur. En los últimos años, ha sido coautora de tres nuevos estudios sobre mentalidad estratégica, que básicamente consiste en dar un paso atrás cuando tus avances se estancan o penden de un hilo para hacerte la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor manera de avanzar?



Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Laboratorio de Dinámica Cerebral de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y miembro de Nike Performance Council, explica que las personas con éxito se hacen regularmente esta pregunta, y en la respuesta se recoge cada acción intencionada que llevan a cabo día a día para mejorar y acercarse a sus metas.



El proceso es integral y holístico. Va más allá de los entrenamientos y también abarca la preparación, el descanso, la alimentación, el calentamiento, la precisión de los registros de datos y la recuperación, es decir, todo lo que te permite avanzar cada día un poquito más. También implica preguntarte con regularidad si hay algo que puedas añadir, cambiar o eliminar para seguir mejorando.



Cuando estableces un proceso, encuentras la motivación interna necesaria para seguir aprendiendo y evolucionando, así como la seguridad para llevarlo a cabo, explica la Dra. Cacioppo. También te ayuda a prolongar tu esfuerzo en el tiempo y a encontrarlo placentero, pues mantendrás un compromiso con tus propósitos y tus progresos. A continuación, te enseñamos cómo puedes desarrollar ese proceso.