El mejor diálogo interno para mejorar tu rendimiento

Como puedes suponer, mantener conversaciones positivas contigo ayuda a disfrutar de un mejor entrenamiento. No solo te ofrecen una imagen más saludable de ti mismo/a, sino que también mejoran el rendimiento, según un metaanálisis publicado en la revista "Perspectives on Psychological Science". Además, de acuerdo con una revisión publicada en la revista "Sports Medicine", motivarte con frases alentadoras (sobre todo si las combinas con la visualización y el establecimiento de objetivos) puede ayudarte a aumentar la resistencia atlética. Y también puede hacer que te cueste mucho menos entrenar, como sugiere por otra parte la investigación publicada en la revista "Medicine & Science in Sports & Exercise". En particular, el uso de un lenguaje compasivo puede traducirse en más energía y una menor frecuencia cardíaca, según la investigación de la revista "Clinical Psychological Science".



Dicho esto, hay una delgada línea entre mantener una conversación positiva contigo mismo/a y una excesivamente positiva. Esta última podría volverse en tu contra, ya que es menos realista. "Rechazar las afirmaciones positivas es peor que no tenerlas", afirma el psicólogo deportivo Jonathan Fader, autor de "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Cuando te haces promesas que no puedes cumplir, tu eficacia disminuye y no te sentirás tan capaz".