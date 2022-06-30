El mejor diálogo interno para mejorar tu rendimiento

A propósito o no, seguramente has mantenido alguna que otra conversación interna durante los entrenamientos. Tal vez positiva, con frases motivadoras como "¡Puedes hacerlo!" o "¡No te rindas!". O bien negativa: "Qué duro", "Esto se me da fatal", etc.

Como puedes suponer, mantener conversaciones internas positivas ayuda a disfrutar de un mejor entrenamiento. No solo te ofrecen una imagen propia más saludable, sino que también mejoran el rendimiento, según un metaanálisis publicado en la revista Perspectives on Psychological Science. Además, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Sports Medicine, motivarte con frases alentadoras (sobre todo si las combinas con la visualización y el establecimiento de objetivos) puede ayudarte a aumentar la resistencia atlética. Y también puede hacer que te cueste mucho menos entrenar, como sugiere por otra parte la investigación publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise. En particular, el uso de un lenguaje compasivo puede traducirse en más energía y una menor frecuencia cardíaca, según la investigación de la revista Clinical Psychological Science.

Dicho esto, hay una delgada línea entre mantener una conversación positiva contigo tu yo interior y una excesivamente positiva. Esta última podría volverse en tu contra, ya que es menos realista. "Rechazar las afirmaciones positivas es peor que no tenerlas", afirma el psicólogo deportivo Jonathan Fader, autor de Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Cuando te haces promesas que no puedes cumplir, tu eficacia disminuye y no te sentirás tan capaz".

Imagina que te animas con un "¡Tú puedes!" para hacer la primera dominada con barbilla arriba o batir tu récord levantando 10 kilos más, pero no logras alcanzar el objetivo. Es más probable que te quedes con lo que no lograste que con lo que sí has hecho (quizá te has levantado hasta la mitad o has mejorado tu récord en 2 kilos). Tal como explica Fader, esto podría reducir potencialmente tu confianza futura y, con ello, disuadirte de volver a intentarlo.

Además, un lenguaje demasiado entusiasta puede frustrarte aún más si es fingido. "Cuando no crees en tus palabras, es probable que reacciones con emociones negativas", explica Gloria Petruzzelli, psicóloga clínica y deportiva en el Departamento de Deportes de la Universidad Estatal de Sacramento. Finalmente, podrías acabar tirando la toalla.