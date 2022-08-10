Para alcanzar un objetivo, decide si el proceso merece la pena

Aspirar a una meta ambiciosa (como correr una maratón, completar un reto de alimentación saludable de 30 días o conseguir por fin hacer el pino) puede ser muy emocionante. Sin embargo, ¿por qué es tan habitual que la motivación inicial vaya disminuyendo progresivamente o incluso desaparezca? Según un reciente estudio, el motivo es que, a veces, nuestra ambición se ve superada por el esfuerzo que cuesta alcanzar ese objetivo.



"A la hora de realizar un esfuerzo, decidir hacer algo y hacerlo de verdad son dos cosas muy distintas", explica Agata Ludwiczak, investigadora de Psicología de la Universidad Queen Mary de Londres. "Cuando una persona tiene que elegir entre dos opciones que cuestan esfuerzo, tiende a pensar en la recompensa que ofrece cada una. Pero la cantidad de esfuerzo que termina invirtiendo depende más bien de la tarea en sí". Eso podría explicar el hecho de que alguien se inscriba en una media maratón, en lugar de en una carrera de 10 kilómetros. El ansia de presumir puede nublarnos el juicio.



El estudio de Ludwiczak, publicado en la revista Behavioural Brain Research, constaba de dos fases. En la primera, los sujetos tenían que elegir entre dos tareas, cada una de ellas asociada a distintos esfuerzos y recompensas económicas. La opción más sencilla solía recibir una compensación menor, mientras que la opción más difícil estaba mejor pagada. En la segunda fase, los participantes intentaron completar las tareas escogidas durante la primera fase. Los investigadores descubrieron que, en la primera fase, la gente solía decantarse por la recompensa mayor. Sin embargo, en la segunda fase cambiaron por completo de opinión y se centraron principalmente en el esfuerzo a corto plazo, independientemente de que dicho esfuerzo se correspondiera o no con la recompensa económica que perseguían en un principio.



"Nuestro estudio muestra que da igual que tu objetivo sea correr 5 km o una maratón; durante cada entrenamiento concreto, tu cerebro solamente piensa en el esfuerzo necesario para ese día", cuenta Ludwiczak. "Si ese esfuerzo resulta ser mucho mayor del esperado, es probable que te rindas, por muy atractiva que sea la recompensa".



Estos participantes apenas iban a conseguir unos cuantos dólares, así que no había demasiado en juego. Pero ¿y si la recompensa fuera algo con lo que has soñado toda tu vida, como subir al podio de una competición de cross training o completar un Ironman? ¿No te esforzarías muchísimo más? Tal vez. Pero antes de que te comprometas, tienes que saber qué es lo que estás aceptando. Te explicamos cómo conseguirlo.