6 hábitos para una mentalidad de atleta

Durante 15 años, Flaherty ha estudiado de cerca y personalmente los hábitos y las conductas mentales de cientos de medallistas de oro, campeones mundiales y plusmarquistas, aplicando todo lo que ha aprendido para ayudar a cualquier atleta a llevar su rendimiento al siguiente nivel. Hace poco se unió a Stephanie Cacioppo, directora del Brain Dynamics Laboratory de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y miembro del Nike Performance Council, para relacionar su estudio con la neurociencia. "Me ha impresionado la manera en que la investigación de Ryan se relaciona con la ciencia", dice la Dra. Cacioppo.



Flaherty y la Dra. Cacioppo explican que estos hábitos y conductas mentales no son solo para futuras leyendas. Puede ponerlos en práctica cualquier persona que quiera correr más rápido, perfeccionar su estilo de juego o, simplemente, tener mejor calidad de vida.



1. Habla contigo mismo/a.

No te limites a escuchar las voces de tu cabeza; habla con ellas y hazlo de manera estratégica. Los expertos llaman a esta práctica "diálogo interno". Es algo que los atletas utilizan casi de forma universal en los momentos más difíciles, y puede ayudarte a mantener la concentración y confiar en rendir bien, especialmente cuando te hablas como si fueras tu mejor amigo o amiga. El diálogo interno puede ser de apoyo ("¡Tú puedes!") o instructivo ("Respira profundamente"), pero nunca crítico (no debes flagelarte cuando se te escape una oportunidad o no consigas el ascenso que esperabas). También es esencial que uses la tercera o la segunda persona, en lugar del pronombre "yo". Esto te ayudará a distanciarte emocionalmente y a ser más amable contigo mismo/a, igual que lo serías con un amigo cercano.



2. Ver para ser.

La noche anterior a una competición, muchos atletas de élite piensan en cada paso del evento, desde levantarse de la cama hasta aceptar la medalla de oro en la ceremonia de premios. Visualizar, o imaginar vívidamente una acción o un resultado positivo con gran detalle, prepara la mente para la experiencia real. De esta forma, mejorarás los reflejos, la confianza y la resistencia a la hora de la verdad. No imagines que todo sale a la perfección; imagina todas las cosas que podrían salir mal. Así, si surge un obstáculo, te estresarás menos porque ya tendrás un plan para superarlo. Puedes aplicar esta práctica en los momentos más importantes de tu vida (asistir a una entrevista para tu trabajo de ensueño o hacer tu primer triatlón aunque no nades como Michael Phelps) o en tareas cotidianas, como una sesión de entrenamiento.