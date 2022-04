Si puedes verlo, puedes hacerlo

¿Sabías que, cuando te imaginas marcando el gol decisivo, tu cerebro reacciona de forma muy similar a cuando realmente lo marcas? Varias investigaciones lo demuestran. Por eso, la visualización es una herramienta de motivación y de mejora del rendimiento utilizada por atletas de élite y empresarios de éxito de todo el mundo, así como sus entrenadores y mentores.

La visualización consiste en crear escenas claras y realistas en la mente para relajarse o prepararse para lograr un determinado objetivo. "Cuando desarrollas una imagen en tu mente, se activan varias áreas en el cerebro", explica Sheri Dewan, neurocirujana del Hospital Northwestern Medicine Central DuPage. La primera zona que se activa es el lóbulo frontal, que es el responsable del aprendizaje, la planificación y la ejecución de esos planes. También se activa el lóbulo occipital, que es el que te hace visualizar lo que estás pensando.

A continuación, cuando la imagen empieza a repetirse en tu cabeza, se atenúa la reacción de la amígdala (la amígdala cerebral es la encargada de la respuesta de "luchar o huir"), lo que puede reducir la ansiedad y el miedo que te genera dicha actividad. "Además, la repetición visual refuerza la vía motora entre el cerebro y los músculos: es como si realmente estuvieras llevando a cabo esa actividad en ese momento", añade Angie Fifer, asesora certificada en rendimiento mental en Pittsburgh y miembro de la junta directiva de la Association for Applied Sport Psychology. Todos estos mecanismos mejoran tu capacidad de rendir al máximo nivel, tal y como indica la Dra. Dewan.

Esto explicaría la eficacia de la visualización y por qué ha sido objeto de investigaciones durante tanto tiempo. Según Alan Chu, asesor certificado en rendimiento mental, profesor adjunto y presidente del Departamento de Psicología del Deporte, Ejercicio y Rendimiento en la Universidad de Wisconsin-Green Bay, uno de los primeros estudios sobre la visualización se realizó en 1960. Se dividió a un equipo de baloncesto de instituto en dos grupos: el primero se centró únicamente en la práctica física y el otro trabajó exclusivamente en la visualización de determinadas habilidades motoras. A los 14 días, el grupo que había ejercitado la visualización tenía prácticamente la misma capacidad en esas habilidades que los jugadores que se dedicaron exclusivamente al entrenamiento físico.

Desde entonces, ha habido una gran variedad de estudios sobre el tema. Uno de ellos es el realizado en la revista Journal of Neurophysiology, que descubrió que las personas que tenían la muñeca escayolada y se imaginaban a sí mismas moviéndola perdían un 50 % menos de fuerza que los sujetos que no realizaban esta visualización, después de un periodo de inmovilización de cuatro semanas. En otro estudio se puso de manifiesto que si una persona quería aumentar su ingesta de fruta e imaginaba cada paso del proceso (cuándo, dónde y cómo compraría, prepararía y se comería la fruta), llegaba a duplicar su consumo de fruta. Otro estudio piloto publicado en Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity concluyó que los gimnastas que practicaban técnicas de visualización conseguían reforzar la confianza en sí mismos. Y la lista de estudios al respecto no para de crecer.