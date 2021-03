Cómo superar un bloqueo mental

2. Pérdida repentina de confianza



Qué se siente: Crees no ser capaz de hacer las cosas bien aunque las hayas practicado un millón de veces.



Por qué sucede: Tal como explica Muradian, los atletas de élite, así como las personas más exitosas, tienden a visualizar los posibles resultados de sus esfuerzos. Es una forma que tienen de prepararse para los momentos importantes. Sin embargo, eso puede llevarles a caer fácilmente en una preocupación excesiva o a intentar controlar hasta el más mínimo detalle.



Cuando has practicado algo una y otra vez hasta el punto de que se vuelve prácticamente automático, concentrarte demasiado puede terminar haciéndote más mal que bien. "Cuando te obsesionas con controlar tu giro de muñeca en un tiro libre o con colocar bien la pierna de apoyo al tirar a puerta, los mecanismos automáticos del cerebro se interrumpen y la acción en sí puede terminar resultándote extraña e incapaz de realizarse", explica Chertok.



Cómo hacerle frente: De acuerdo con Muradian, primero debes recordar que tienes las habilidades necesarias para triunfar. Para obtener esa dosis de confianza que tanto necesitas, piensa en los momentos en que hayas superado un reto. Luego, dirige tu atención hacia fuera en vez de hacia la acción que estás tratando de controlar. "Céntrate activamente en elementos externos, como blancos, oponentes o la pelota, en vez de en tus propios pensamientos, que pueden llegar a paralizarte", indica Chertok. Haz algo tan simple como centrarte en tu compañero de equipo y no en el pase que vas a hacer, o imaginar que estás hablando con una persona del público en vez de intentar recordar qué debes decir palabra por palabra.





3. Síndrome del impostor



Qué se siente: Crees haber llegado hasta aquí, ya sea a la final, a la última ronda de entrevistas o a la ceremonia de premios (virtual), porque has tenido suerte y no por tus habilidades o talento reales.



Por qué sucede: A veces, el síndrome del impostor es el resultado de una baja autoestima. "Suele ocurrir cuando alguien no confía en sus capacidades o siente que nada de lo que haga será lo suficientemente bueno", explica Muradian. También puede ocurrir cuando te preocupas demasiado por la imagen que los demás tienen de ti. "Es posible que te centres más en no parecer un mal jugador que en ganar", señala Chertok. De ahí que te sientas mal cada vez que ganas.



Cómo hacerle frente: Cuando tu cerebro trate de hacerte creer que eres un impostor, no esperes a contraatacar. "Es importante silenciar los pensamientos negativos, ya que ellos son el auténtico impostor", señala Muradian. Una forma eficaz de bloquear esta negatividad es pensar en los mejores elogios que has recibido por tus habilidades o resultados anteriores. Las personas de tu confianza saben valorar tus habilidades. Confía en ello.



Pero, sobre todo, recuerda que la sensación de ahogo forma parte de nuestra condición humana. "La realidad es que ninguna persona sabe lo que hace", explica Chertok. Cuando nos metamos esto en la cabeza, "podremos avanzar y comprender que nuestra experiencia es del todo normal. Además, seremos capaces de prestar más atención a la tarea que tengamos ante nosotros".



