Cómo superar un bloqueo mental

Sal de cualquier bloqueo mental
Coaching
¿Pierdes los nervios en momentos importantes? Aprende a superar cualquier bloqueo mental y a fortalecerte en el proceso.
- Incluso los atletas profesionales se enfrentan a momentos en los que se sienten mal o pierden la confianza en sí mismos, y esto se debe a las hormonas del estrés.
- Entender qué te está generando el bloqueo mental puede ayudarte a superarlo, en lugar de dejar que te impida avanzar.
- Técnicas como la respiración profunda y la atención plena pueden ayudarte a calmar los nervios para que puedas superar esos momentos tan agobiantes.
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Esa sensación aterradora que te paraliza cuando estás a punto de esquiar detrás de un amigo más experimentado. Creer que no serás capaz de hacer una presentación aunque la hayas repasado una y otra vez. Permanecer en silencio durante una llamada con tu nuevo equipo porque crees que no mereces estar allí.
Tal como explica Regine Muradian, psicóloga clínica especializada en ansiedad anticipatoria, el miedo, la pérdida de confianza y el síndrome del impostor pueden suponer una amenaza para el progreso que tanto te ha costado conseguir. A menudo, estos bloqueos mentales provienen de la adrenalina y el cortisol, hormonas que se liberan en situaciones amenazadoras o de alta presión. Estas hormonas, al desencadenar una respuesta de lucha o huida, provocan una cascada de síntomas físicos (corazón acelerado, opresión en el pecho, palmas sudorosas…) y hacen que nos sintamos completamente paralizados, sensación que se suele conocer como "de ahogo". Pero, según las investigaciones, no es nada que no se pueda superar.
Aunque pienses que esto solo te pasa a ti, no hay nada más lejos de la realidad. "La presión hace que nos vengamos abajo con mucha más frecuencia de lo que la gente piensa. A veces, hasta los profesionales tienen esa sensación de ahogo", explica Greg Chertok, asesor de desempeño mental que ha trabajado con atletas en competiciones del más alto nivel. Imagínate la cantidad de equipos que han perdido un partido importante por haber fallado un gol.
Las siguientes técnicas resultan incluso más eficaces que estar en buena compañía. Son muy sencillas y te permitirán desbloquear tu cerebro para enfrentarte con confianza a lo que tienes delante. Te presentamos tres tipos de bloqueo mental bastante comunes que pueden provocar esta sensación de ahogo y las técnicas que los expertos recomiendan para liberarnos.
1. Miedo
Qué se siente: Un profundo temor a hacernos daño, ya sea físico o emocional. También puedes experimentar temblores, sudoración, opresión en la garganta u hormigueo.
Por qué sucede: De acuerdo con Chertok, el miedo interviene cuando tu mente se aleja del momento presente. Puede que comiences a pensar en un momento pasado en el que te haya salido mal algo, como cuando fallaste un gol crucial o te equivocaste al responder en una entrevista de trabajo importante. Súbitamente, ese momento anula todo tu optimismo.
Además, Chertok señala que lo desconocido también asusta. Es fácil preocuparse por el peor escenario posible.
Cómo hacerle frente: Comienza con una respiración profunda. Los estudios demuestran que este simple ejercicio reduce inmediatamente las hormonas del estrés al tiempo que aumenta la sensación de control emocional y bienestar. Muradian recomienda inhalar lentamente mientras cuentas hasta cinco, aguantar la respiración por un momento, y luego exhalar lentamente contando de nuevo hasta cinco. Debes repetir el ciclo al menos tres veces. Con cada exhalación, imagina que expulsas todos tus pensamientos negativos.
Greg Chertok nos cuenta que, aunque te resulte difícil ignorar completamente tus temores cuando te encuentras subiendo por la cresta irregular de una montaña, siempre puedes evitar que queden atrapados en una espiral sin control. Para ello, recomienda magnificar los detalles positivos y minimizar los negativos para ayudarte a seguir adelante. Por ejemplo, céntrate en todas las escaladas que te hayan ido bien en vez de pensar en la única vez que resbalaste. En caso desesperado, juega con tu miedo. Cuando las preocupaciones irracionales comiencen a surgir ("¡¿Y si me rompo una pierna?!"), intenta darles una voz ridícula. También explica que escuchar nuestro diálogo interno pronunciado por personajes como el Pato Lucas puede acallar inmediatamente nuestros pensamientos.
2. Pérdida repentina de confianza
Qué se siente: Crees que no eres capaz de hacer las cosas bien aunque las hayas practicado un millón de veces.
Por qué sucede: Regine Muradian asegura que los atletas de élite, así como las personas más exitosas, tienden a visualizar los posibles resultados de sus esfuerzos. Es una forma que tienen de prepararse para los momentos importantes. Sin embargo, ese nivel de determinación puede llevarles a caer fácilmente en una preocupación excesiva o a intentar controlar hasta el más mínimo detalle.
Cuando has practicado algo una y otra vez hasta el punto de que se vuelve prácticamente automático, concentrarte demasiado puede terminar haciéndole más mal que bien a tu progreso. Chertok afirma que cuando te obsesionas con controlar tu giro de muñeca en un tiro libre o con colocar bien la pierna de apoyo al tirar a puerta, los mecanismos automáticos del cerebro se interrumpen y la acción en sí puede terminar resultándote extraña e irrealizable.
Cómo hacerle frente: Muradian aclara que primero debes recordar que tú tienes las habilidades necesarias para triunfar. Para obtener esa dosis de confianza que tanto necesitas, piensa en los momentos en que hayas superado un reto. Luego, dirige tu atención hacia fuera en vez de hacia la acción que estás tratando de controlar. También indica que debes centrarte activamente en elementos externos, como blancos, oponentes o la pelota, en vez de en tus propios pensamientos, que pueden llegar a paralizarte. Haz algo tan simple como centrarte en tu compañero de equipo y no en el pase que vas a hacer, o imaginar que estás hablando con una persona del público en vez de intentar recordar qué debes decir palabra por palabra.
3. Síndrome del impostor
Qué se siente: Crees haber llegado hasta aquí, ya sea a la final, a la última ronda de entrevistas o a la ceremonia de premios, porque has tenido suerte y no por tus habilidades, tenacidad o talento reales.
Por qué sucede: A veces, el síndrome del impostor es el resultado de una baja autoestima. Muradian explica que suele ocurrir cuando alguien no confía en sus capacidades o siente que nada de lo que haga será lo suficientemente bueno. También puede ocurrir cuando te preocupas demasiado por la imagen que el resto del mundo tiene de ti. Chertok señala que es posible que te centres más en no parecer un mal jugador que en ganar. De ahí que te sientas mal cada vez que ganas.
Cómo hacerle frente: Cuando tu cerebro trate de hacerte creer que eres un impostor (o impostora), no esperes a contraatacar. "Es importante silenciar los pensamientos negativos, ya que esos son los auténticos impostores", señala Muradian. Una forma eficaz de bloquear esta negatividad es pensar en los mejores elogios que has recibido por tus habilidades o resultados anteriores. Las personas de tu confianza saben valorar tus habilidades. Confía en ello.
Pero, sobre todo, recuerda que la sensación de ahogo forma parte de nuestra condición humana y los que más han progresado simplemente han aprendido a perseverar. Chertok explica que la realidad es que ninguna persona sabe lo que hace. Cuando nos metamos esto en la cabeza, podremos avanzar y comprender que nuestra experiencia es del todo normal. Además, seremos capaces de prestar más atención a la tarea que tengamos ante nosotros.
¿Una pista con dos diamantes negros? ¿Quién dijo miedo?
Texto: Marygrace Taylor
Ilustración: Kezia Gabriella
DESCÚBRELO
Amy Bream, atleta de deportes adaptados de Nike, nunca se ha enfrentado a un bloqueo mental que no pudiera superar. Descubre su inspiradora historia y ponte en marcha con la aplicación Nike Training Club.