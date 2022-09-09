Cómo superar un bloqueo mental

Esa sensación aterradora que te paraliza cuando estás a punto de esquiar detrás de un amigo más experimentado. Creer que no serás capaz de hacer una presentación aunque la hayas repasado una y otra vez. Permanecer en silencio durante una llamada con tu nuevo equipo porque crees que no mereces estar allí.

Tal como explica Regine Muradian, psicóloga clínica especializada en ansiedad anticipatoria, el miedo, la pérdida de confianza y el síndrome del impostor pueden suponer una amenaza para el progreso que tanto te ha costado conseguir. A menudo, estos bloqueos mentales provienen de la adrenalina y el cortisol, hormonas que se liberan en situaciones amenazadoras o de alta presión. Estas hormonas, al desencadenar una respuesta de lucha o huida, provocan una cascada de síntomas físicos (corazón acelerado, opresión en el pecho, palmas sudorosas…) y hacen que nos sintamos completamente paralizados, sensación que se suele conocer como "de ahogo". Pero, según las investigaciones, no es nada que no se pueda superar.

Aunque pienses que esto solo te pasa a ti, no hay nada más lejos de la realidad. "La presión hace que nos vengamos abajo con mucha más frecuencia de lo que la gente piensa. A veces, hasta los profesionales tienen esa sensación de ahogo", explica Greg Chertok, asesor de desempeño mental que ha trabajado con atletas en competiciones del más alto nivel. Imagínate la cantidad de equipos que han perdido un partido importante por haber fallado un gol.

Las siguientes técnicas resultan incluso más eficaces que estar en buena compañía. Son muy sencillas y te permitirán desbloquear tu cerebro para enfrentarte con confianza a lo que tienes delante. Te presentamos tres tipos de bloqueo mental bastante comunes que pueden provocar esta sensación de ahogo y las técnicas que los expertos recomiendan para liberarnos.