Cómo mejorar la autoconfianza

Parece que algunas personas (atletas profesionales, supermodelos, la pesada de tu hermana mayor) nacen con el gen de la confianza, ¿verdad? Pues no exactamente.

"La seguridad en ti procede de experiencias en las que has arriesgado y te has dado cuenta de que a veces las cosas salen bien", dice la Doctora Jessica M. Goodnight, psicóloga clínica licenciada de Atlanta y especializada en ansiedad. "Por fuerza, al hacer esto, también fracasarás. Si eres fuerte y te recuperas del fracaso, podrás usarlo como una oportunidad para reforzar tu confianza".

Mejorarás más una habilidad (por ejemplo, un nuevo entrenamiento o deporte) si la practicas constantemente que si te sale a la perfección un par de veces. "Y la seguridad ayuda a ser más persistente", afirma Goodnight. Es la historia del huevo y la gallina.

No obstante, dar el primer paso puede asustar. Estas estrategias te ayudarán a darle un impulso a tu confianza y comenzar a crear esa profunda e inquebrantable seguridad en ti que te acerque más a tus objetivos.