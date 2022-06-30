Cómo mejorar la autoconfianza

Persigue tus objetivos con más confianza
Coaching
Pensar que lo tienes todo bajo control te puede llevar de la línea de salida a la línea de meta. Desarrolla esta actitud con consejos de la comunidad experta.
- La confianza puede ser la pieza que te falta para obtener un progreso real a la hora de conseguir tus objetivos.
- Con el enfoque adecuado, puedes desarrollar la confianza a partir de las victorias y las “derrotas”.
- Las investigaciones sugieren que la ropa puede ayudarte a tener una mentalidad más positiva. ¿A quién le apetece una nueva equipación?
A continuación te contamos lo que necesitas saber:
Parece que algunas personas (atletas profesionales, supermodelos, la pesada de tu hermana mayor) nacen con el gen de la confianza, ¿verdad? Pues no exactamente.
"La seguridad en ti procede de experiencias en las que has arriesgado y te has dado cuenta de que a veces las cosas salen bien", dice la Doctora Jessica M. Goodnight, psicóloga clínica licenciada de Atlanta y especializada en ansiedad. "Por fuerza, al hacer esto, también fracasarás. Si eres fuerte y te recuperas del fracaso, podrás usarlo como una oportunidad para reforzar tu confianza".
Mejorarás más una habilidad (por ejemplo, un nuevo entrenamiento o deporte) si la practicas constantemente que si te sale a la perfección un par de veces. "Y la seguridad ayuda a ser más persistente", afirma Goodnight. Es la historia del huevo y la gallina.
No obstante, dar el primer paso puede asustar. Estas estrategias te ayudarán a darle un impulso a tu confianza y comenzar a crear esa profunda e inquebrantable seguridad en ti que te acerque más a tus objetivos.
1. Finge hasta que lo consigas.
Según una revisión de 55 estudios, puedes sentirte más fuerte y capaz, y con menos miedo, con el mero hecho de estar de pie o sentarte con la espalda recta. Para adoptar una postura de poder, lleva los hombros hacia atrás, saca pecho ligeramente, levanta el mentón y establece contacto visual. "Encorvarse o doblar la espalda suele limitar nuestra respiración y puede hacer que nos sintamos sin energías o insignificantes. Esto, psicológicamente, refleja inferioridad", afirma Kelley Kitley, psicoterapeuta y trabajadora social clínica que ejerce en Chicago (Illinois, EE. UU.) y está especializada en ansiedad y depresión.
Vestirte de forma adecuada también puede darte fuerza. "Pregúntate qué te pondrías si ya tuvieras confianza en ti", aconseja Goodnight. Esto podría suponer darte un capricho comprando alguna prenda que te guste antes de conseguir un trabajo o invertir en una equipación de entrenamiento mejor cuando todavía estás empezando con las pesas. Algunas investigaciones sugieren que la vestimenta adecuada puede hacer que te veas de forma más positiva y, según Kitley, eso puede aportarte los beneficios mentales necesarios para triunfar.
2. Arriésgate.
Como afirma Kitley, "la confianza se desarrolla asumiendo riesgos". De acuerdo con ella, cuando sales de tu zona de confort y te das cuenta de que en realidad te ha resultado gratificante, aumenta la seguridad que sientes en ti en prácticamente todos los aspectos de tu vida.
Una forma sencilla de empezar poco a poco a arriesgarse es entablar una conversación con alguien que no conozcas. Es una apuesta pequeña, porque en el peor de los casos te mirarán como si tuvieras tres cabezas, pero aun así es necesario un poco de vulnerabilidad para obtener el gran beneficio de ganar confianza al conectar con alguien. Kitley y Goodnight aconsejan hacerle un cumplido sencillo y auténtico a esa persona que ves en el gimnasio o en el ascensor todos los días. "Cuando la persona te mire a los ojos o sonría, es el momento", indica Goodnight.
3. Coge papel y lápiz.
Recuérdate lo genial que eres escribiendo algunos logros que hayas conseguido en el pasado. "Es una prueba de que ya has hecho cosas difíciles y puedes utilizarla para crear una base sobre la que construir", afirma Kitley. Pon la lista en un lugar donde puedas verla a menudo, como en el espejo del baño o junto a la cafetera, o póntela de fondo en la pantalla de bloqueo del teléfono.
Anota también las victorias que consigas en tiempo real. Cada semana, añade una o dos cosas que hayas hecho realmente bien, sobre todo en los momentos difíciles, como, por ejemplo, sacar adelante de forma excelente un proyecto durante la semana de exámenes finales o terminar un entrenamiento HIIT después de haber dormido mal. Kitley explica que ver crecer la lista es una forma tangible de hacer un seguimiento de tus éxitos y mostrarte que estás progresando. Te recordará que, incluso cuando fracases, sigues siendo capaz de continuar.
"Ver la prueba de que tu seguridad va creciendo te demuestra que confías en ti más de lo que crees", asegura Kitley. "Esto te ayuda a sentir orgullo y motivación para asumir más riesgos, salir para siempre de tu zona de confort y establecer objetivos aún más difíciles". Y, por supuesto, alcanzar cada uno de ellos.
Texto: Marygrace Taylor
Ilustración: Davide Bonazzi
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