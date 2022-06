Cómo enfrentarse al síndrome del impostor según la entrenadora Courtney Banghart

Es posible que no estés disfrutando de tus emociones ahora mismo. Pero como entrenadora con más de 20 años de experiencia en el manejo de las emociones de las jugadoras y de las mías propias, estoy aquí para decirte que tus emociones son válidas e importantes. Son la prueba de que estás entregada y motivada.



Eres deportista, así que vas a perder. Y sentirás miedo, enfado y angustia. Pero también ganarás, y sentirás alegría, triunfo y euforia. No se puede saber qué es "bueno" sin conocer lo "malo".



Yo también he sido dura conmigo misma. En el instituto, llegué al torneo de tenis estatal. Recuerdo que fallé en una doble falta en un partido. Di un grito al cielo y golpeé la raqueta contra el suelo.



Sabía que esa no era la mejor manera de canalizar mis emociones, pero, en ese momento, de verdad que no pude evitarlo. Lo único que importaba era ese punto. Echando la mirada atrás, me sorprende muchísimo que mis padres, que estaban en las gradas, no me llamaran la atención. Pero entendieron que me pusiera en plan John McEnroe porque era algo que me importaba.



Así que siente tus emociones.

Dicho esto, cuando una emoción en particular se dispara, es posible que no estés en las mejores condiciones mentales para asimilar críticas positivas. Así que veamos algunas maneras de equilibrar la situación.

Probablemente hayas estado haciendo lo que yo llamo "escucha selectiva". Y eso no es escuchar de verdad. Alguien dice: "Me encanta cómo te mueves por la cancha. Solo tenemos que mejorar cómo tiras los triples". Y tú solo escuchas: "Tengo que mejorar los triples, así que se me da fatal tirar. Entonces, soy una jugadora malísima. Por lo tanto, soy una persona horrorosa".

¡Echa el freno! Este tipo de pensamiento es demasiado común incluso en deportistas de élite. Una de mis mejores jugadoras era durísima consigo misma cuando fallaba tiros. Un día que estaba enfadadísima después de un partido en que había fallado muchos tiros, hablé con ella a solas.