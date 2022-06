(Bra) by Dina | Sobre los sujetadores deportivos

Me hace muchísima ilusión ser la primera invitada de la nueva serie de Nike sobre sujetadores deportivos (Bra) by. Es genial poder dar mi opinión sobre esta prenda tan esencial sobre la que muchas personas me piden consejo. Y es que ya es hora de que hablemos largo y tendido sobre ello y con total sinceridad. Así es. Me preguntan más sobre los sujetadores deportivos que sobre las zapatillas de running. Ya sabemos cómo encontrar las zapatillas que mejor se adapten a nuestros pies. Pero, a la hora de encontrar el sujetador deportivo ideal, surgen un sinfín de dudas: ¿dónde voy?, ¿qué necesito?, ¿cómo debo sentirme?, etc. 🤷



La falta de conocimientos sobre el sujetador deportivo, llevar uno que no quede bien o que no aporte la sujeción suficiente son impedimentos para llevar un estilo de vida activo. Y eso no puede ser. Son muchas las niñas que, desafortunadamente, dejan de hacer deporte durante la adolescencia. Esto en gran parte se debe a que se sienten incómodas y avergonzadas de los cambios tan rápidos que se producen en su cuerpo. En realidad, lo entiendo. He pasado por esa situación. Un año corres sin preocuparte por el pecho y al siguiente te crece y te cambia por completo la forma de moverte y cómo te sientes en general.



Aunque te encante hacer deporte, si no llevas la sujeción adecuada, te sentirás incómoda. Muchas niñas relacionan el dolor de pecho con el deporte o la actividad física en general. Piensan cosas como: "Vale, esto no es para mí", "Mi pecho es demasiado grande para hacer esto", "Me duele mucho", o incluso "No vale la pena esforzarse". Pero no debería ser así. Sobre todo, porque lo que muchas no saben es que el sujetador adecuado puede acabar con todas esas ideas equivocadas.



Es hora de romper los mitos y los estigmas sobre el sujetador deportivo.



Es todo un orgullo dar mi perspectiva en (Bra) By Dina: Hablemos sin tapujos. Quiero que tratemos el tema con naturalidad. Os mostraré diferentes tipos de sujetador deportivo y niveles de sujeción. También responderé a aquellas preguntas que puede que no os atreváis a hacer. No os preocupéis: no os juzgaré 😄



Y eso es todo. ¡Vamos allá!



Con cariño, Dina xxx