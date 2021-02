(Bra) by Dina | Carta a mi yo de 12 años

Carta a mi yo de 12 años

Hola Dina:



Soy tú, dentro de 13 años.



Te pongo rápido al día: ahora eres una gran velocista. Es genial y te lo pasas en grande. Tu trabajo consiste en viajar por todo el mundo para hacer lo que más te gusta y al más alto nivel. Además, haces amigos de todas las partes del mundo. No voy a arruinarte la sorpresa contándote todo lo que conseguirás, pero sí te digo que estarás muy orgullosa de ti misma. Te lo prometo.



Lo más urgente que tengo que decirte es que dentro de un año te romperás el pie de una forma muy dolorosa por estar medio dormida en un entrenamiento de hockey a las 7 de la mañana. ¡Mantente alerta a esas horas y no entrenes medio dormida! Intentarás saltar por encima de la pelota cuando te la pasen. Calcularás mal, caerás sobre ella, resbalarás y te romperás el pie. Si no me haces caso y acabas con muletas, no pasa nada. Con ello aprenderás que tu verdadera pasión es el atletismo y que tu sitio está en la pista.



En fin, hablemos de tu pecho y de los sujetadores deportivos. Lo cierto es que tu experiencia no será tan emocionante como la de algunas de tus amigas. Básicamente porque el pecho no te crecerá mucho más, ¿sabes? Pero, en cuanto a la prenda en sí, no te la vas a quitar: tendrás más sujetadores deportivos que sujetadores normales, que vaqueros, que camisetas informales y, casi, que ropa informal. Los tendrás en los colores, estilos y diseños más bonitos. Llevarás uno al menos 6 días a la semana (porque, sí: ahora entrenas 6 días a la semana. John se ha puesto más serio).