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Última actualización: 9 de marzo de 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Sujetadores deportivos con Dina Asher-Smith

(Bra) by Dina nos trae la perspectiva de la reina de los sujetadores deportivos y de los sprints sobre todo lo que tenga que ver con esta prenda. Esta semana, Dina Asher-Smith combina sus sujetadores deportivos Nike favoritos con los diseños de su fondo de armario. Descubre las claves de su estilo más abajo.

Nike Indy con cuello en V combinado con un abrigo, un pantalón corto y botas robustas

Este es mi abrigo elegante favorito. Me encanta. Me lo compré en 2019 por mi cumpleaños y me siento genial cada vez que me lo pongo. El sujetador deportivo Indy me chifla y este es uno de mis estilos informales y cómodos por excelencia. Con el abrigo y el sujetador, me siento genial y muy cómoda.

  • (Bra) by Dina | Cómo llevar un sujetador deportivo, slide 1 of 4
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  • (Bra) by Dina | Cómo llevar un sujetador deportivo, slide 3 of 4

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Publicación original: 9 de marzo de 2021

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