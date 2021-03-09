(Bra) by Dina | Cómo llevar un sujetador deportivo

Última actualización: 9 de marzo de 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Sujetadores deportivos con Dina Asher-Smith
(Bra) by Dina nos trae la perspectiva de la reina de los sujetadores deportivos y de los sprints sobre todo lo que tenga que ver con esta prenda. Esta semana, Dina Asher-Smith combina sus sujetadores deportivos Nike favoritos con los diseños de su fondo de armario. Descubre las claves de su estilo más abajo.
Nike Indy con cuello en V combinado con un abrigo, un pantalón corto y botas robustas
Este es mi abrigo elegante favorito. Me encanta. Me lo compré en 2019 por mi cumpleaños y me siento genial cada vez que me lo pongo. El sujetador deportivo Indy me chifla y este es uno de mis estilos informales y cómodos por excelencia. Con el abrigo y el sujetador, me siento genial y muy cómoda.