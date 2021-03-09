(Bra) by Dina | Cómo llevar un sujetador deportivo

Este es mi abrigo elegante favorito. Me encanta. Me lo compré en 2019 por mi cumpleaños y me siento genial cada vez que me lo pongo. El sujetador deportivo Indy me chifla y este es uno de mis estilos informales y cómodos por excelencia. Con el abrigo y el sujetador, me siento genial y muy cómoda.

