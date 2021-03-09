(Bra) by Dina | Elegir un sujetador deportivo para una amiga

Dina elige para Portia un sujetador deportivo con almohadilla de una pieza y le queda genial. Tiene un buen ajuste, mucho estilo y es muy práctico. Además, gracias a las innovaciones que evitan que la almohadilla se mueva, se caiga o se doble, Portia presume de un look imponente y se puede mover con total libertad. Otra victoria para Dina.

