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Última actualización: 9 de marzo de 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Te ayuda con el ajuste

Si te encantó (Bra) by Dina (las ideas de la campeona mundial sobre los sujetadores deportivos) te habrás dado cuenta de que Dina Asher-Smith sabe de qué habla. Lleva sujetadores deportivos 6 días a la semana, así que sabe muy bien cómo encontrar su talla.

Pero ¿y sus amigas? Descubre qué pasa cuando Dina elige el look de otra persona.

El sujetador deportivo con almohadilla de una pieza

Dina elige para Portia un sujetador deportivo con almohadilla de una pieza y le queda genial. Tiene un buen ajuste, mucho estilo y es muy práctico. Además, gracias a las innovaciones que evitan que la almohadilla se mueva, se caiga o se doble, Portia presume de un look imponente y se puede mover con total libertad. Otra victoria para Dina.

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(Bra) by Dina | Elegir un sujetador deportivo para una amiga
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Publicación original: 9 de marzo de 2021