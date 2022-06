(Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos

"Este es mi look favorito. Me encanta como quedan el marrón y el negro con el toque llamativo del estampado del sujetador. A veces, cuando me visto, me gusta salir de mi zona de confort. Siempre tengo en mente combinaciones multicolor para forzarme a llevarlas más a menudo. Soy muy de prendas monocromáticas; podría llevarlas constantemente con solo unos pequeños toques tonales. Pero a veces hay que variar y hoy lo he hecho combinando el marrón y el negro. Adoro el estampado atrevido del sujetador deportivo, que esté presente en los leggings y la forma en que eleva el look. Es precioso".