Comprar novedades

Comprar

Última actualización: 9 de marzo de 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Sujetadores deportivos con Dina Asher-Smith

(Bra) by Dina nos trae la perspectiva de la reina de los sujetadores deportivos y de los sprints sobre todo lo que tenga que ver con esta prenda. Esta semana, Dina Asher-Smith combina sus sujetadores deportivos Nike favoritos con los diseños de su fondo de armario. Descubre las claves de su estilo más abajo.

Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash y leggings combinados con una blazer de piel y tacones

"Este es mi look favorito. Me encanta como quedan el marrón y el negro con el toque llamativo del estampado del sujetador. A veces, cuando me visto, me gusta salir de mi zona de confort. Siempre tengo en mente combinaciones multicolor para forzarme a llevarlas más a menudo. Soy muy de prendas monocromáticas; podría llevarlas constantemente con solo unos pequeños toques tonales. Pero a veces hay que variar y hoy lo he hecho combinando el marrón y el negro. Adoro el estampado atrevido del sujetador deportivo, que esté presente en los leggings y la forma en que eleva el look. Es precioso".

  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 3 of 4

Nike Indy Ultrabreathe con un precioso cárdigan y unos vaqueros Dad

Este bolso es mío y me chifla. No tengo muchas cosas de color rosa chicle y necesitaba algo que combinara con él. Es precioso. Este tipo de sujetador deportivo es mi favorito. No es con el que saldría a correr, pero su diseño es increíble y muy cómodo. Me encantan el huequecillo que tiene en medio y los tirantes. No es solo un sujetador deportivo cómodo y con sujeción. También es original y sexy.

  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 3 of 4

Si te gusta lo que ves, echa un vistazo a los sujetadores deportivos abajo.

Comprar ahora

Historias relacionadas

  • Historias relacionadas, (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 1 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    La perspectiva de Dina
  • Historias relacionadas, (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 2 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sujetadores deportivos con Dina Asher-Smith
  • Historias relacionadas, (Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos, slide 3 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Los sujetadores deportivos y mi yo más joven

Publicación original: 9 de marzo de 2021

Historias relacionadas

Reacción en cadena en el fútbol femenino

Atletas*

La revolución del fútbol femenino en Brasil.

Retratos: La búsqueda de la comunidad a través del netball con Maggi Gao

Atletas*

El netball en Brooklyn: Una comunidad en la cancha