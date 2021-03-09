(Bra) by Dina | El estilo de los sujetadores deportivos

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sujetadores deportivos con Dina Asher-Smith
(Bra) by Dina nos trae la perspectiva de la reina de los sujetadores deportivos y de los sprints sobre todo lo que tenga que ver con esta prenda. Esta semana, Dina Asher-Smith combina sus sujetadores deportivos Nike favoritos con los diseños de su fondo de armario. Descubre las claves de su estilo más abajo.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash y leggings combinados con una blazer de piel y tacones
"Este es mi look favorito. Me encanta como quedan el marrón y el negro con el toque llamativo del estampado del sujetador. A veces, cuando me visto, me gusta salir de mi zona de confort. Siempre tengo en mente combinaciones multicolor para forzarme a llevarlas más a menudo. Soy muy de prendas monocromáticas; podría llevarlas constantemente con solo unos pequeños toques tonales. Pero a veces hay que variar y hoy lo he hecho combinando el marrón y el negro. Adoro el estampado atrevido del sujetador deportivo, que esté presente en los leggings y la forma en que eleva el look. Es precioso".
Nike Indy Ultrabreathe con un precioso cárdigan y unos vaqueros Dad
Este bolso es mío y me chifla. No tengo muchas cosas de color rosa chicle y necesitaba algo que combinara con él. Es precioso. Este tipo de sujetador deportivo es mi favorito. No es con el que saldría a correr, pero su diseño es increíble y muy cómodo. Me encantan el huequecillo que tiene en medio y los tirantes. No es solo un sujetador deportivo cómodo y con sujeción. También es original y sexy.