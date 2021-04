El estrés nos impide dormir

Las situaciones estresantes activan el sistema nervioso simpático, el que pone en marcha la respuesta de lucha o huida, para avisar al cerebro de que hay algún problema. Y en este proceso se libera cortisol, la hormona del estrés. Esto es positivo si la amenaza a la que te enfrentas es real. Imagínate que un coche se salta una señal de stop y tienes que apartarte rápidamente del camino. En cambio, no lo es tanto cuando quieres relajarte en la cama, tal y como explica Jennifer Martin, especialista en descanso, profesora de medicina en la Universidad de California en Los Ángeles (EE. UU.) y miembro del Nike Performance Council. Cuando te vas a dormir tras un momento, un día o una semana estresante y no has hecho nada para reducir el cortisol, es como si intentases dormir en medio del campo con un oso acechándote desde fuera de la tienda de campaña. No pegarás ojo. Ese oso puede ser el pago retrasado de un alquiler al quedarte sin trabajo, un examen en el que tienes que lucirte para aprobar una asignatura o una discusión con algún amigo o amiga. Nuestra mente actúa igual: "nos mantiene en vela", explica.