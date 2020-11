Cómo afecta el sueño al sistema inmunitario

01. Rompe a sudar.

El Dr. Schneider dice que el ejercicio es la mejor manera de fomentar un sueño de alta calidad porque (a) puede facilitar la desconexión, especialmente si se hace al empezar el día, y (b) ayuda a fomentar el sueño reparador profundo. La American Heart Association recomienda hacer al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana y entrenamiento de fuerza al menos dos días por semana. Pero cuidado de no pasarte, ya que algunas investigaciones sugieren que el exceso de entrenamiento puede provocar inflamación y distraer a las células inmunitarias de su tarea de enfrentarse a los intrusos.



02. Reduce el consumo de alcohol.

Una copa por la noche puede ayudarte a dormir, pero afectaría a la calidad del sueño. Las investigaciones demuestran que el alcohol puede activar un patrón cerebral asociado con el descanso, no el sueño, que inhibe el sueño verdaderamente restaurador. "Si sientes la necesidad de beber (y eres mayor de edad), toma solo una copa, al menos un par de horas antes de acostarte, y acompáñala de comida para que el cuerpo tenga tiempo de metabolizar el alcohol y pueda minimizar sus efectos", detalla el Dr. Schneider.



03. Evita las interrupciones obvias.

Despertarse de forma frecuente o prolongada en mitad de la noche puede impedir que entres en las etapas más restauradoras del ciclo del sueño, tal y como confirma el Dr. Schneider. Intenta no comer (e incluso no beber agua) dos o tres horas antes de acostarte para evitar que te despierte el estómago en plena digestión (o la vejiga).



En definitiva, el sueño es tu mejor amigo, tanto si gozas de buena salud y quieres mantenerla como si estás enfermando. En ese caso, es probable sentir más cansancio del habitual, así que hazte un favor y escucha a tu cuerpo: sabe bien lo que te pide.