Tres cambios mentales para salir del estancamiento en el entrenamiento

2. Distracción pasiva: para los entrenamientos que ya has hecho otras veces, pero siguen suponiendo un reto, o para los que se te hacen cuesta arriba y necesitas un empujón.



Distraer un poco al cerebro, normalmente con música, puede ser la clave para que una sesión sea más divertida y eficaz. "La música adecuada puede no solo aumentar la motivación gracias a la letra animada y al ritmo, sino también reforzar las señales cerebrales que ordenan a los músculos que se activen", explica Marcelo Bigliassi, profesor adjunto de Psicofisiología de la Universidad Internacional de Florida en Miami (EE. UU.), quien lo descubrió en un estudio que su equipo publicó en la revista "Physiology & Behavior". ¿Por qué ocurre esto? Porque la atención externa puede ayudar a proteger al cerebro de los efectos de la fatiga que afectan al rendimiento.



"No importa si corres, montas en bici, levantas pesas o realizas sesiones de HIIT, la música "adecuada" es la que más te guste", afirma Bigliassi. Prueba diferentes géneros musicales para descubrir el perfecto para ti. Quizás piensas que el hiphop es el que más te motiva, pero luego descubras que el grunge de los 90 es todo lo que necesitas. "Cuanto más intenso sea un entrenamiento, más beneficiosas puede que sean las canciones con afirmaciones rotundas o con palabras que te recuerden tu fuerza y dominio", añade Bigliassi, "porque es más probable que aporten más energía a tu entrenamiento y aumenten tu actividad muscular cuando más lo necesitas".



Por último, si quieres desconectar y que el tiempo pase más rápido durante un paseo al aire libre o un entrenamiento intenso de cardio con máquina, escuchar un audiolibro o un podcast también puede funcionar.





3. Desconexión activa: para sesiones de entrenamiento muy intensas en las que quieres mejorar.



"Los entrenamientos físicamente agotadores, como correr por ese intenso camino cuesta arriba, pueden vaciar rápidamente tu depósito de fuerza mental, provocando que bajes el ritmo o te detengas por completo", afirma Waite. Por eso, a veces necesitas una distracción adecuada y total para desconectar del entrenamiento intenso.



De hecho, en otro de sus estudios, Andersen descubrió que las distracciones mentales, en este caso, una operación matemática, pueden evitar la fatiga que sienten los pacientes con dolor de espalda durante un ejercicio de resistencia del torso. Este ejemplo superespecífico es solo uno de los muchos que demuestra que ocupar la mente con algo distinto al entrenamiento desvía su atención de lo que está haciendo el cuerpo, por lo que este puede continuar sin escuchar esa vocecita diciéndole que no puede más.



La técnica de desconexión funciona mejor en los ejercicios que has hecho suficientes veces como para saber a qué te enfrentas, puesto que de lo contrario podrías lesionarte. Otra de las razones que explica Waite es la siguiente: "Sobre todo cuando haces el mismo recorrido o entrenas en el mismo entorno, cada vez que levantas la vista, sabes de forma exacta en qué punto comenzaste a sentir dolor en la espalda la última vez". "Piensas: 'Voy a subir a esa colina tan dura', 'Este terreno tan rocoso' o 'En esta zona el sol pega fuerte'". Esa anticipación negativa puede tener consecuencias fisiológicas. "Normalmente se tensan los hombros, se acorta la respiración y la frecuencia cardiaca aumenta automáticamente", explica Waite. En otras palabras, gastas energía incluso antes de llegar a la parte "complicada".



¿Qué tienes que hacer? La próxima vez que intentes superar un récord personal en una zona segura (no en el arcén de una carretera) y no lo consigas, plantéate la posibilidad de hablar por teléfono con alguien de tu familia o de tu grupo de amigos en la que las dos personas escuchéis y habléis sobre algo muy interesante o complejo. O, si lo prefieres, haz un juego mental mientras practicas actividad física, como contar con cuántas personas vestidas de azul te cruzas en la distancia que recorres o hablar con tu colega de entrenamientos mientras corres. "Hace que te olvides de la incomodidad", afirma Waite, y, especialmente si hablas sobre algo positivo, "es más probable que mantengas la relajación y la mente abierta, que respires hondo y que utilices todo el oxígeno del aire en lugar de limitarte inconscientemente".



Y ya tienes otra razón para llamar a tu padre.