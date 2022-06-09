Tres cambios mentales para salir del estancamiento en el entrenamiento

Los entrenamientos físicamente agotadores, como correr por ese intenso camino cuesta arriba, pueden vaciar rápidamente tu depósito de fuerza mental, provocando que bajes el ritmo o te detengas por completo, expone Waite. Por eso, a veces necesitas una distracción adecuada y total para desconectar del entrenamiento intenso y mantener la motivación.



De hecho, en otro de sus estudios, Andersen descubrió que las distracciones mentales, en este caso, una operación matemática, pueden evitar la fatiga que sienten los pacientes con dolor de espalda durante un ejercicio de resistencia del torso. Este ejemplo superespecífico es solo uno de los muchos que demuestra cómo desviar la atención de lo que está haciendo el cuerpo te permite continuar sin escuchar esa vocecita diciéndote que no puedes más.



La técnica de desconexión funciona mejor en los ejercicios que has hecho suficientes veces como para saber a qué te enfrentas, puesto que de lo contrario podrías lesionarte. Otra de las razones que explica Waite es la siguiente: "Sobre todo cuando haces el mismo recorrido o entrenas en el mismo entorno, cada vez que levantas la vista, sabes de forma exacta en qué punto comenzaste a sentir dolor en la espalda la última vez". "Piensas: 'Voy a subir a esa colina tan dura', 'Este terreno es muy rocoso' o 'En esta zona el sol pega fuerte'". Esa anticipación negativa puede tener consecuencias fisiológicas. "Normalmente se tensan los hombros, se acorta la respiración y la frecuencia cardiaca aumenta automáticamente", explica Waite. En otras palabras, gastas energía incluso antes de llegar a la parte "complicada".



¿Qué tienes que hacer? La próxima vez que intentes superar un récord personal en una zona segura (no en el arcén de una carretera) y no lo consigas, plantéate la posibilidad de hablar por teléfono con alguien de tu familia o de tu grupo de amigos en la que las dos personas escuchéis y habléis sobre algo muy interesante o complejo. O, si lo prefieres, haz un juego mental, como contar con cuántas personas vestidas de azul te cruzas en la distancia que recorres o hablar con tu colega de entrenamientos. Puede que solo necesites divertirte para progresar. "Hace que te olvides de la incomodidad", afirma Waite, y, especialmente si hablas sobre algo positivo, es más probable que mantengas la relajación y la mente abierta, que respires hondo y que utilices todo el oxígeno del aire en lugar de limitarte inconscientemente.



Como ves, tu sesión de running es un momento ideal para llamar a tu padre.