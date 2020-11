Qué es el insomnio agudo y cómo acabar con él

Cómo recuperar el sueño

Cualquier persona que alguna vez se haya tumbado en la cama mirando al techo sabe que forzarse a dormir es como intentar mantener los ojos abiertos cuando estornudas. Y con el insomnio agudo, saber que estás perdiendo sueño debido al estrés solo te estresará más: es un círculo vicioso. La ventaja es que, una vez que el factor estresante se resuelve (por ejemplo, si lograste llegar a fin de mes, hiciste una presentación de diez o tu cachorro se siente mucho mejor), deberías poder regresar a tu rutina habitual de sueño, tal como explica la Dra. Green.



No obstante, en esos momentos, "las técnicas de mindfulness son particularmente útiles para el insomnio relacionado con el estrés y la ansiedad", explica la Dra. Green. En concreto, recomienda realizar exploraciones de cuerpo completo, en las que cierres los ojos y te centres en lo que sientes desde los dedos de los pies hasta la cabeza, así como meditaciones guiadas, que puedes encontrar en numerosas aplicaciones. Todo esto hace que te centres en el presente y actives tu sistema nervioso parasimpático, que permite que tu cuerpo descanse y digiera, y mejora tu disposición para dormir.



También debes tener mucho cuidado de no repetir ningún mal hábito en el que puedas haber caído al hacer frente a una noche de poco descanso, como entrar en tus redes sociales a las 2 de la mañana o darte un atracón de series con el portátil en la cama. Hacer esto regularmente puede alterar tu ritmo circadiano, el reloj interno que regula el ciclo de sueño-vigilia, tal como explica la Dra. Green. "Esta es la principal razón por la que el insomnio agudo puede convertirse en insomnio crónico".



De acuerdo con el Dr. Peters-Mathews, en vez de recurrir a tus dispositivos cuando el sueño te elude, "debes reservar la cama como un espacio principalmente para dormir". Si no puedes conciliar el sueño después de 20 a 30 minutos, "lo mejor que puedes hacer es levantarte de la cama, pasar a una silla o el sofá y hacer una actividad tranquila que no implique mirar una pantalla, como leer un libro o seguir una sesión de meditación guiada", recomienda la Dra. Green. Vuelve a la cama solo cuando te esté entrando el sueño.



De hecho, hacer que tu cama sea un espacio solo para descansar podría evitar que el insomnio llegue a producirse. Al fin y al cabo, el insomnio agudo puede ser temporal y desde luego es mejor que el crónico, pero lo ideal es no sufrir ninguno.