Utiliza este truco mental para controlar tus reacciones

Establece límites.

Ya sea en el trabajo o en casa (quizás sean el mismo lugar), hacer una pausa puede significar establecer límites, afirma Short. Pongamos que un familiar o un compañero de trabajo quiere que hables o hagas algo inmediatamente. Aunque pienses que tienes que responder o ponerte manos a la obra en seguida, no dudes en aceptar su petición y decir: "Dame un segundo para pensarlo" o "Necesito un minuto". Short asegura que decir lo que necesitas en ese momento establece unos límites entre tú y las demás personas, eliminando así la probabilidad de que reacciones desde un lugar puramente egoísta o emocional. A partir de ahí, podrás ser consciente de lo que dices mientras estás hablando, eligiendo tus palabras, el tono y el mensaje con tacto, añade.



Mucha gente tiene problemas con esto, ya que le preocupa que la otra persona se pueda enfadar o molestar si no recibe una respuesta instantánea, señala Short. Pero recuerda que una pausa efectiva no tiene por qué durar horas o días. Y, de todas formas, en la mayoría de los casos, tu energía positiva y centrarte en la solución compensarán el tiempo perdido.



Inspira, espira.

La respiración es una gran herramienta para mantener (o recuperar) la calma. En lugar de levantarle el dedo al conductor que te ha cortado el paso o hablar mal al profesor que no te ha puesto la nota que esperabas, puedes practicar la respiración consciente, que te ayuda a centrarte en el momento presente y te aleja de la fuente de tu frustración para que puedas recuperar la calma y la claridad. Short sugiere la respiración cuadrada, en la que inspiras contando hasta cuatro, mantienes cuatro, espiras cuatro y mantienes de nuevo cuatro, y dura lo suficiente como para darte tiempo a reflexionar. Hazlo durante el tiempo que necesites para relajarte y responder como la persona adulta y responsable que llevamos dentro. Por cierto, ¿alguna vez te has dado cuenta de que "responder" tiene la misma raíz que "responsable"?



Háblate de forma amable.

Tener un autodiscurso desde una perspectiva positiva (o, al menos, neutra), como "relájate", "puedo hacerlo" o "solo necesito un momento", te ayuda a reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo y te proporciona un punto de vista más optimista, para que puedas sentirte menos derrotado y tener más control, asegura Erlanger A. Turner, psicólogo clínico en Los Ángeles (EE. UU.). Puede que el final de una sesión de HIIT sea duro, pero tú lo eres aún más. Y, sí, ese helado tiene buena pinta, pero en realidad la fruta es el postre refrescante que te apetece. Tomarte un minuto para reflexionar antes de rendirte o ceder y redirigir la voz interior hacia un lugar más productivo puede cambiar tu forma de avanzar.



Por cierto, dominar el arte de la pausa no se aprende de un día para otro. Prueba los métodos anteriores al menos dos semanas y practícalos más de una vez a la semana antes de rendirte, recomienda Martin. Puede que algunas técnicas no te funcionen, pero antes de descartarlas, considera con sinceridad cuánto te has esforzado. Cualquier cambio, por pequeño que sea, a la hora de reaccionar es señal de que algo está funcionando, añade.



Todos sabemos que en la vida no se puede dar marcha atrás. Pero, si aprendes a hacer pausas, seguramente no quieras (o no necesites) hacerlo.