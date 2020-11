Cómo influye la ingesta de alcohol en el fortalecimiento de los músculos

Encuentra el equilibrio

Con todo esto no queremos decir que no puedas o no debas disfrutar de una cerveza bien fresquita después de una dura sesión de ejercicio. Pero debes tener en cuenta que hay una forma correcta y otra incorrecta de beber, y principalmente tienen que ver con la cantidad. "Los efectos negativos del alcohol que influyen en la recuperación y adaptación muscular generalmente se observan cuando las cantidades exceden 1 gramo de alcohol por kilogramo de peso corporal", explica Barnes.



Dejemos las matemáticas a un lado: Barnes explica que el alcohol no debería ser un problema para la recuperación y adaptación siempre y cuando sigas las recomendaciones en lo que respecta al consumo moderado de alcohol: un máximo de una bebida al día para las mujeres (es decir, 14 gramos de alcohol, el equivalente a 330 ml de cerveza, 150 ml de vino o 45 ml de licor destilado) y hasta dos al día en el caso de los hombres (los hombres suelen tener una cantidad más alta de la enzima necesaria para metabolizar el alcohol y más agua corporal para diluirlo, por lo que tienen la suerte de poder beber un poco más).



Un nuevo estudio publicado en la revista "Journal of the International Society of Sports Nutrition" descubrió que el consumo moderado de alcohol en las mujeres (una bebida con un contenido de alcohol de un 5,4 %, como una cerveza o un refresco con vodka) y el consumo de dos bebidas en los hombres, cinco veces a la semana, no afectó a las adaptaciones positivas en la fuerza de agarre y el VO2 máximo después de un programa de HIIT de 10 semanas. En otras palabras, las bebidas no parecían haber disminuido el efecto positivo de su entrenamiento.



Además, una revisión publicada en la revista "Journal of Functional Morphology and Kinesiology" llegó a la conclusón de que los sujetos que bebieron moderadamente después de hacer un ejercicio de resistencia no parecían experimentar cambios (para mejor o peor) en fuerza, potencia, resistencia muscular, dolor o índice de esfuerzo percibido (la dificultad del trabajo que creían estar realizando) hasta 60 horas después del ejercicio. Moraleja: "Una o dos bebidas después del entrenamiento no afectan a la recuperación, especialmente si te has acostumbrado a consumir cantidades moderadas de alcohol", explica Barnes.