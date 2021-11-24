La ciencia del sueño reparador

El sueño reparador y profundo debería constituir aproximadamente un tercio de tu vida. Pero la mayoría de la gente no duerme lo suficiente. "Dormir no solo afecta críticamente a tu salud en general, sino que te ayuda a moverte mejor, a tomar decisiones más inteligentes acerca de tu dieta y te da una ventaja competitiva”, dice Jennifer Martin, profesora asociada de medicina en la UCLA y miembro del Nike Performance Council.