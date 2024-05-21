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Kimia Alizadeh

La estrella del taekwondo Kimia Alizadeh desafía todas las normas con una férrea voluntad de ganar. Como orgullosa representante de la comunidad de personas refugiadas, es todo un símbolo de resiliencia, espíritu y tenacidad.

Última actualización: 21 de mayo de 2024
2 min de lectura
Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplina: Taekwondo
País de origen: Irán
Selección: Bulgaria
Nacimiento: 10/7/1998

"No tengo sueños. Tengo objetivos. Un sueño es demasiado grande y demasiado difícil de alcanzar. Cuando te fijas un objetivo, siempre te ves más cerca de alcanzarlo".

Kimia no cree en los sueños: "Un sueño es demasiado grande y demasiado difícil de alcanzar. Cuando te fijas un objetivo, siempre te ves más cerca de alcanzarlo". Ella cree en mantenerse con los pies en el suelo a toda costa. Así es como la victoria se hace realidad.

Fundación Olímpica para los Refugiados

En Nike nos impulsa nuestra creencia en el poder del deporte para hacer que el mundo avance. Descubre cómo Nike brinda su apoyo a atletas que se han desplazado con la Fundación Olímpica para los Refugiados.

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Publicación original: 21 de mayo de 2024

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