Dos entrenadoras personales te muestran 5 beneficios que no te esperabas de los saltos de tijera
Deportes y actividades
Los saltos de tijera ofrecen varios beneficios en un único movimiento rápido, como la mejora de la base aeróbica o el fortalecimiento de los músculos de la cadera.
Te recordamos en qué consisten los saltos de tijera: se trata de saltar separando las piernas a la anchura de los hombros y subiendo los brazos por encima de la cabeza, para después volver a saltar, juntar los pies y bajar los brazos a los lados. A pesar de ser un ejercicio muy sencillo, hacer saltos de tijera puede tener muchos beneficios.
A continuación, dos entrenadoras personales comparten los beneficios de los saltos de tijera y nos dan consejos para incorporarlos a los entrenamientos.
Contenido relacionado: ¿Qué es el entrenamiento de HIIT?
1.Activan todo el cuerpo
Clara Baini, doctora en Fisioterapia e instructora de pilates, afirma que una de las principales ventajas de los saltos de tijera es que sirven para ejercitar todo el cuerpo: el tren inferior, el tren superior y los músculos del core.
Como los saltos de tijera aumentan la frecuencia cardíaca, se consideran un tipo de ejercicio cardiovascular. En este ejercicio se trabaja a dos tiempos y también sirve para aumentar la fuerza.
Baini comenta que los saltos de tijera pueden mejorar la capacidad aeróbica, reducir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en reposo, mejorar el metabolismo y ayudar a mantener un peso saludable.
En otras palabras, los esfuerzos para hacer este ejercicio tienen su recompensa, así que este movimiento es perfecto para personas que tengan poco tiempo o que quieran incorporar ejercicios más eficientes a sus rutinas de entrenamiento.
Contenido relacionado: ¿Cuánto debe durar tu entrenamiento? Explicación de expertos
2.Ayudan a desarrollar la potencia
La potencia, también denominada fuerza elástica, es otro de los beneficios de hacer saltos de tijera. Alexa Javens, entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM) de EE. UU, indica que la fuerza elástica es la capacidad que tienen los músculos y los tendones de absorber y liberar energía. Javens afirma que, cuanta más fuerza elástica tengas, más potencia tendrás.
Tener más potencia implica poder hacer bien distintos ejercicios y actividades como los saltos al cajón, las zancadas con salto o incluso el running.
Javens nos explica cómo ayudan los saltos de tijera a ganar potencia: al igual que la mayoría de ejercicios pliométricos, los saltos de tijera requieren una contracción excéntrica y concéntrica de un músculo o grupo de músculos a un ritmo rápido.
El movimiento excéntrico consiste en el estiramiento que realizamos lentamente al contraer un músculo. Un buen ejemplo de esto es la bajada al hacer una sentadilla. Los movimientos concéntricos son todo lo contrario: se trata de "acortar" el músculo, como cuando te levantas de una sentadilla.
3.Son un tipo de ejercicio adaptable
Otra ventaja de los saltos de tijera es que puedes subir o bajar la intensidad según tus necesidades.
Javens asegura que simplemente cambiando el ritmo del ejercicio (moviéndote rápido o lento en cada repetición), saltando más alto o incorporando más potencia, la intensidad del ejercicio cambiará.
Para aumentar la dificultad de los saltos de tijera, la experta recomienda hacerlos con mancuernas ligeras en las manos para trabajar los músculos de los hombros. También puedes usar bandas de resistencia pequeñas en los tobillos para trabajar la parte exterior de los glúteos.
Contenido relacionado: Los mejores ejercicios con bandas de resistencia para principiantes
Por otro lado, si necesitas restarle intensidad al ejercicio, Baini aconseja modificar los saltos de tijera y llevar los pies hacia dentro y hacia fuera en vez de saltar, haciendo el mismo movimiento de brazos.
Esto puede ser útil si tienes dolores o lesiones en las rodillas, los tobillos o la zona lumbar, o si acabas de empezar a practicar deporte y quieres empezar poco a poco. Otra opción es trabajar una única zona del cuerpo para disminuir la intensidad, moviendo solo los brazos o las piernas.
4.Fortalecen los músculos de la cadera
Este podría ser uno de los mayores beneficios de hacer saltos de tijera. Realizar este ejercicio con frecuencia puede fortalecer los músculos de la cadera trabajándolos en dos direcciones: abducción, cuando las piernas se separan del cuerpo, y aducción, cuando las piernas vuelven a su posición inicial, bajo la cadera.
Los músculos abductores y los aductores forman la parte externa de las caderas y el interior de los muslos, y son esenciales para la estabilidad pélvica y para servir de apoyo a la zona lumbar. Además, son algunos de los principales músculos que utilizamos pIara la mayoría de movimientos funcionales, como, por ejemplo, caminar, correr, levantarse de una silla o coger cosas del suelo.
En resumen, los músculos de la cadera tienen un papel importante en el día a día, y los saltos de tijera pueden ser una forma divertida de fortalecerlos. Como punto extra para este ejercicio, Javens añade que los saltos de tijera pueden fortalecer los tobillos y mejorar la movilidad de los hombros.
5.Pueden aumentar la densidad ósea
Baini asegura que tener una densidad ósea saludable es imprescindible para el control y la prevención de enfermedades como la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. Esto se debe, sobre todo, a que a medida que nos hacemos mayores la densidad ósea disminuye de forma natural. Afortunadamente, los saltos pueden ayudar a evitar esto.
Baini nos explica por qué: los saltos de tijera son considerados un ejercicio de carga de peso, ya que los pies entran en contacto con el suelo. Los ejercicios de carga de peso hacen que el cuerpo genere fuerza y estimulan parte del hueso, favoreciendo el desarrollo del hueso nuevo.
Cómo incorporar los saltos de tijera a tu rutina de fitness
Hacer saltos de tijera tiene muchos beneficios. Más puntos a favor: los saltos de tijera son versátiles, por lo que puedes incorporarlos de distintas formas a tu rutina de fitness. Baini recomienda añadirlos a un programa de entrenamiento de intervalos de alta intensidad combinándolos con otros ejercicios de alta intensidad como los burpees, las sentadillas con salto y la comba. También aconseja añadir saltos de tijera a los programas de entrenamiento de fuerza para trabajar el cardio.
Independientemente de cómo incorpores este ejercicio a tus entrenamientos, Javens señala que debes tener en cuenta varias cosas para hacerlos correctamente.
Es importante aterrizar con suavidad, apoyando la mayoría del peso sobre la parte anterior de la planta de los pies y flexionando ligeramente los codos. De este modo, proteges las articulaciones y aprovechas al máximo los beneficios en el tren superior. Javens también recomienda activar los músculos del core al elevar los brazos por encima de la cabeza para proteger la zona lumbar.
Por último, Baini recalca la importancia de aterrizar con las rodillas relajadas en lugar de contraídas, ya que contraerlas puede ser perjudicial con el tiempo.
Texto: Jessica Estrada