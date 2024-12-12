5 beneficios que no te esperabas de los saltos de tijera

Clara Baini, doctora en Fisioterapia e instructora de pilates, afirma que una de las principales ventajas de los saltos de tijera es que sirven para ejercitar todo el cuerpo: el tren inferior, el tren superior y los músculos del core.

Como los saltos de tijera aumentan la frecuencia cardíaca, se consideran un tipo de ejercicio cardiovascular. En este ejercicio se trabaja a dos tiempos y también sirve para aumentar la fuerza.

Baini comenta que los saltos de tijera pueden mejorar la capacidad aeróbica, reducir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en reposo, mejorar el metabolismo y ayudar a mantener un peso saludable.

En otras palabras, los esfuerzos para hacer este ejercicio tienen su recompensa, así que este movimiento es perfecto para personas que tengan poco tiempo o que quieran incorporar ejercicios más eficientes a sus rutinas de entrenamiento.

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