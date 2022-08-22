Todo lo que necesitas saber sobre la mejor esterilla de yoga de Nike

La esterilla de yoga Nike Mastery está diseñada para ofrecer una base estable para cualquier sesión de yoga sea donde sea: en casa, en el parque o en el estudio. La esterilla tiene un grosor de 5 milímetros y está hecha de goma natural para conseguir una superficie adherente y antideslizante.

Además, también tiene una diseño antiolor para que huela bien. Por cierto, comprueba siempre las instrucciones de cuidado antes de limpiar tu esterilla de yoga. Quitar las manchas es la mejor forma de limpiar tu esterilla de yoga Nike Mastery.

Su diseño ligero de 1,6 kg hace que sea fácil de transportar y, cuando está extendida, mide 69 cm de ancho por 2 m de largo.

Todas las Nike Mastery están fabricadas con, al menos, un 20 % de material reciclado: una combinación de elastómero termoplástico (TPE) y caucho natural (a continuación tienes más información sobre los materiales frecuentes en las esterillas de yoga). El TPE reduce el mal olor y es más ligero, mientras que la goma natural mantiene la frescura debajo de las manos y ofrece agarre adicional.

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