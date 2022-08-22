Todo lo que necesitas saber sobre la mejor esterilla de yoga de Nike

Todo lo que hay que saber sobre la mejor esterilla de yoga Nike
Guía de compra
Usa esta esterilla ligera y antideslizante en tu sesión de yoga o en tu entrenamiento en casa.
Una de las ventajas del yoga es que puedes practicarlo en prácticamente cualquier parte con muy poco equipamiento. Solo tienes que encontrar un lugar tranquilo, extender tu esterilla y podrás empezar tu sesión.
Te recomendamos una esterilla de yoga que te ofrezca apoyo en todos los aspectos de tu práctica para sacar el máximo partido a tu práctica. La mejor esterilla de yoga debería proporcionarte una gran tracción y, al mismo tiempo, la ligereza suficiente para que puedas llevarla cómodamente al estudio o de viaje.
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La mejor esterilla de yoga Nike: la Nike Mastery
La esterilla de yoga Nike Mastery está diseñada para ofrecer una base estable para cualquier sesión de yoga sea donde sea: en casa, en el parque o en el estudio. La esterilla tiene un grosor de 5 milímetros y está hecha de goma natural para conseguir una superficie adherente y antideslizante.
Además, también tiene una diseño antiolor para que huela bien. Por cierto, comprueba siempre las instrucciones de cuidado antes de limpiar tu esterilla de yoga. Quitar las manchas es la mejor forma de limpiar tu esterilla de yoga Nike Mastery.
Su diseño ligero de 1,6 kg hace que sea fácil de transportar y, cuando está extendida, mide 69 cm de ancho por 2 m de largo.
Todas las Nike Mastery están fabricadas con, al menos, un 20 % de material reciclado: una combinación de elastómero termoplástico (TPE) y caucho natural (a continuación tienes más información sobre los materiales frecuentes en las esterillas de yoga). El TPE reduce el mal olor y es más ligero, mientras que la goma natural mantiene la frescura debajo de las manos y ofrece agarre adicional.
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el mejor grosor para una esterilla de yoga?
El grosor varía y suele estar entre los 2 y los 6 mm.
- Las esterillas finas de entre 2 y 3 mm proporcionan un contacto más estrecho con el suelo, lo que puede favorecer la estabilidad durante las secuencias de equilibrio. Sin embargo, los modelos finos no ofrecen mucha amortiguación.
- Las esterillas gruesas de, como mínimo, 6 mm cuentan con una gran amortiguación, por lo que son adecuadas para las posturas que no se hacen de pie que no necesitan mucho equilibrio o para personas que quieran tener más amortiguación en las articulaciones.
- El grosor medio de entre 4 y 5 mm le viene bien a muchas personas porque ofrece el punto medio entre amortiguación y estabilidad.
¿Cuáles son los mejores materiales para una esterilla de yoga?
La Nike Mastery tiene un 80 % de elastómero termoplástico y un 20 % de goma y, al menos, un 20 % de materiales reciclados.
Los distintos materiales de las esterillas de yoga tienen diferentes texturas y también pueden afectar al rendimiento y la durabilidad de la esterilla.
- PVC: este plástico adherente se suele utilizar en las esterillas de yoga por su elasticidad y durabilidad. Sin embargo, el PVC está hecho de ftalatos, que tienen efectos perjudiciales para la salud y el medioambiente.
- Goma natural: es una alternativa a las esterillas de yoga sintéticas que ofrece agarre y una superficie suave y estable. Aunque si son totalmente de goma natural, pueden pesar mucho.
- TPE: este material de goma artificial está compuesto de polímeros. Las esterillas de yoga de TPE suelen ser fáciles de limpiar, resistentes a las bacterias y también pueden ser reciclables.
¿Cuál es el mejor método para limpiar tu esterilla de yoga?
La mejor manera de limpiarla es mezclando unas pocas gotas de jabón suave, como el lavavajillas natural, en un pulverizador con agua caliente. Asegúrate siempre de diluir el jabón en el agua. A continuación, échalo en la esterilla y limpia la mezcla con un trapo de microfibra.
Texto: Hannah Singleton