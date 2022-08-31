5 ejercicios de torso para añadir a tu rutina de fitness

Las dos ventajas principales de los ejercicios de core son la estética y la funcionalidad. Michael Julom, entrenador de nivel 1 de CrossFit y entrenador personal certificado por la ACE (American Council on Exercise), señala que, desde el punto de vista estético, los entrenamientos de core permiten definir los músculos, sobre todo el recto abdominal, que también se conoce como "la tableta de chocolate".

Justin Agustin, entrenador personal certificado por la ISSA (Asociación internacional de ciencias del deporte), y Julom indican que un core fuerte protege la columna vertebral. Además, es muy importante para todo lo que hacemos, ya sea sentarnos, estar de pie durante mucho tiempo, caminar, llevar la compra, arrancar un cortacésped o recoger a tu peque.

Un core fuerte también puede evitar las compensaciones y desequilibrios.

Agustin comenta que, si los músculos del core no se entrenan lo suficiente, otras partes del cuerpo trabajarán más en compensación para soportar la carga y sentirás dolores raros por todo el cuerpo. Esto puede hacer que te duela la espalda, tengas una mala postura o poco equilibrio, te falte estabilidad y te canses rápido de estar de pie.

Además, el experto añade que las actividades cotidianas, como estar de pie y coger objetos pesados, podrían resultar incluso más difíciles, lo que aumenta el riesgo de lesiones.