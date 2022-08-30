7 variantes de puentes de glúteos que darán vida a tu próximo entrenamiento

Los puentes de glúteos, relativamente accesibles y de bajo impacto, son una gran incorporación a prácticamente cualquier tabla de ejercicios de fuerza. Además, hay variantes para todos los gustos y muchas están pensadas para trabajar los tres principales grupos musculares de los glúteos. Con estos movimientos también ejercitarás los músculos isquiotibiales y abdominales.

James Shapiro, con grado y máster en Ciencias, y entrenador personal certificado por la academia estadounidense de medicina deportiva (NASM), afirma que los puentes de glúteos con peso corporal desde el suelo son un buen punto de partida para quienes no hayan hecho mucho entrenamiento de glúteos. Añade que en algún momento querremos pasar a variantes más avanzadas para seguir progresando en términos de fuerza y musculatura.

A continuación, Shapiro y Vanessa Windt, entrenadora personal certificada por la ISSA (Asociación internacional de ciencias del deporte), recopilan siete variantes de los puentes de glúteos que puedes probar en tus próximos entrenamientos. Pero antes de entrar en materia, veamos un breve resumen de cómo hacer la versión básica de los puentes de glúteos con peso corporal:

Túmbate bocarriba, con las rodillas flexionadas y los pies en el suelo separados a la altura de las caderas.

Contrae ligeramente la pelvis y aprieta los músculos abdominales.

Presiona ligeramente los talones contra el suelo mientras elevas la pelvis hacia el techo sin separar el tren superior del suelo.

Aprieta los glúteos en el punto más alto del movimiento.

Lentamente, baja la pelvis hacia el suelo.

Windt afirma que lo importante es que los glúteos sean el músculo que más trabaje, y no la zona lumbar. Para que así sea, asegúrate de no arquear la espalda en ningún momento durante el ejercicio. En vez de eso, activa y aprieta el core, con la pelvis ligeramente contraída y la columna en posición neutra.

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Windt comenta que si tienes que hacer más esfuerzo con los cuádriceps (los músculos delanteros de los muslos) que con los glúteos, puede que estés colocando los pies demasiado cerca del cuerpo o que estés apoyándote en los dedos de los pies. Para evitarlo, asegúrate de apoyarte con los talones y que las rodillas formen un ángulo de 90 grados en la posición más alta.

Cuando logres perfeccionar los puentes de glúteos con peso corporal, podrás avanzar a estas variantes.