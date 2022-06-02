El psicólogo que acuñó el concepto de "fluir" en 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, por si te pica la curiosidad) lo consideraba una experiencia vital óptima. Cuando fluyes, te esfuerzas hasta el límite haciendo algo exigente, gratificante y divertido. Las tres cosas a la vez. Mihaly señalaba que, normalmente, te sientes "fuerte, alerta, con una sensación de control, libre y capaz de todo". Es como si los problemas desaparecieran.



Otros psicólogos de renombre, como Martin Seligman, creen que este estado mental es la clave para conseguir la auténtica felicidad. No solo te acompaña una sensación de bienestar, sino que también te sientes más en calma, con una mayor satisfacción y una mayor realización cuando terminas. Según Paterson, hay que saborear esa sensación de bienestar después de fluir, ya que puede ayudarnos a concentrarnos en lo que hemos logrado en lugar de salir corriendo hacia nuestro próximo objetivo.



Esto tiene una explicación biológica. "Cuando entramos en ese estado, nuestro cerebro libera neurotransmisores que hacen que nos sintamos bien, como la dopamina y la serotonina", nos explica Levy. Por eso, experimentarlo de forma regular puede traernos grandes beneficios para nuestra salud mental y nuestra productividad.



Algunos estudios han hallado una relación directa entre fluir y alcanzar un rendimiento óptimo en la comunidad de atletas. "Si usamos la psicología del deporte para definirlo, fluir es cuando el cuerpo y la mente están totalmente sincronizados", afirma Joel Fish, director del Centro de la Psicología del Deporte de Filadelfia. Alcanzar ese estado puede darte el impulso que necesitas para bordar un entrenamiento de cross training, destacar jugando al fútbol o no rendirte en tu objetivo de ingerir más carbohidratos de calidad.



Según los estudios, las experiencias habituales con este estado mental están ligadas a una mayor confianza y autoestima. Esto se debe a que las actividades propicias para fluir suelen ser gratificantes y, al realizarlas, nos volvemos mejores. "Las personas que alcanzan este estado con cierta frecuencia mejoran sus habilidades y, como resultado, tienden a sentirse más seguras de sí mismas", afirma Levy.



Cuando todos estos beneficios se combinan, sentimos la preparación necesaria para perseguir nuestros objetivos.