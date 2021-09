Cuando nos sumergimos tan profundamente en una actividad (como cuando devoramos un libro o surfeamos una ola) y olvidamos nuestra interminable lista de tareas pendientes, las preocupaciones cotidianas o incluso el móvil, aunque parezca magia en realidad estamos experimentando este estado mental.



"Fluir" significa estar totalmente inmersos en lo que estamos haciendo. "Puede definirse como quedarse completamente absorto en el momento presente", nos explica Morgan Levy, psicóloga de Boca Ratón (Florida) especializada en estrés, ansiedad y agotamiento mental. "Es casi como si la persona experimentara una fusión de su actividad y su conciencia. Es justo lo contrario de cómo funcionamos la mayoría del tiempo", señala, refiriéndose al millón de cosas diferentes que rondan nuestra cabeza que quizá (y con "quizá" queremos decir "seguro") nos provocan estrés.



Piensa en tu mente como si fuera un ordenador o un teléfono. "La mayor parte del tiempo tenemos varias ventanas y aplicaciones abiertas a la vez, lo que puede ralentizar el dispositivo", nos explica Randy Paterson, psicólogo de Vancouver y autor de How to Be Miserable In Your Twenties. Pero al fluir, este dispositivo dedica una mayor parte de su capacidad a ejecutar una aplicación muy potente y así puede tener un rendimiento óptimo.



Según los expertos, con un poco de esfuerzo se puede alcanzar este estado de manera deliberada con frecuencia.