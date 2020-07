Cómo la constancia te hace mejorar en el deporte

Cómo ponerte a ello

Puede que ser constante sea más fácil en la teoría que en la práctica, pero no tiene por qué. “Uno de los mayores obstáculos a la hora de conseguir ser constante es seguir la filosofía de todo o nada”, comenta Nicole Gabana, doctora y directora del grado en Psicología deportiva de la universidad de Massachusetts Amherst. O, en otras palabras, la lógica del “no tengo las mancuernas pesadas adecuadas para este entrenamiento, así que no puedo hacerlo” o “como no tengo 45 minutos libres seguidos, hoy no salgo a correr”. “Pero hacer algo es siempre mejor que nada”, añade Gabana. ¿Qué más da que no sea el mejor entrenamiento de tu vida? En lugar de preocuparte por lo que no has hecho o por lo que podrías haber hecho mejor, celebra todo lo que has conseguido. Porque entrenar cuando no te apetecía demasiado puede motivarte a hacerlo la próxima vez que te lo estés pensando.



En resumidas cuentas, todo se reduce a esto: simplemente haz lo que puedas con lo que tengas. Eso es suficiente para mantener un estilo de vida más saludable y feliz.