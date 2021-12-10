3 maneras de tener una vida más feliz según los psicólogos

El atajo a la felicidad
Coaching
Puede parecer una utopía, pero sí que puedes vivir con una sonrisa. Solo necesitas esta sencilla guía.
¿Alguna vez has tenido esa sensación rara de que deberías ser más feliz de lo que eres? Sobre el papel o en Instagram todo parece ir de fábula: tienes un trabajo o estás acabando tus estudios, vives en un sitio bonito, tienes un agradable círculo social, etc. En realidad no puedes señalar nada concreto que vaya mal. Pero sientes que falta una pieza para que todo encaje.
De acuerdo con el famoso psicólogo Martin Seligman, en realidad eso no es la auténtica felicidad; es dejarse llevar por la inercia. Centrarte en hechos concretos que te resultan agradables, como comprarte un look nuevo o cambiar de móvil, o ir acumulando experiencias y logros, como ganar una carrera o acabar el curso con una media perfecta, puede hacerte feliz durante un tiempo, pero ese bienestar puede ser algo pasajero.
Seligman explica que la verdadera felicidad se consigue viviendo la vida volcándote en ella a fondo. Encontrar lo que te apasiona y entregarte a actividades y relaciones que de verdad te importan es lo que te lleva a un sentido más duradero del propósito. Y ahí es donde empezamos a llenar por completo nuestra copa de la felicidad.
"Es un proceso y no hay que medir cada paso".
Melissa Green
Psicóloga clínica
3 pasos para florecer
La idea de encontrar un propósito y entregarte a él puede parecer abrumadora. No pretendas llegar a un punto concreto de felicidad absoluta y quedarte en él para siempre. "Es un proceso y no hay que medir cada paso", explica la psicóloga clínica Melissa Green. "La cosa no va de alcanzar un logro y dar una cima por conquistada".
Es importante saber que trabajar para llegar a la verdadera felicidad no tiene que ser un proyecto monumental. No tienes que replantearte tu vida ni renunciar a tus bienes materiales para meditar durante horas cada mañana. Puedes empezar por las acciones clave de la teoría de Seligman.
1. Busca más fuentes de disfrute instantáneo, pero con moderación.
Las bases: hacer cosas agradables puede darte una inyección de energía positiva instantánea, afirma Green. Y eso se debe a la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que influye en nuestro estado de ánimo. Consíguelo con pequeñas cosas como aprender a hacer dominadas sin ayuda, empezar a tomarte el café matutino fuera o añadir otra planta a tu colección.
De hecho, para mejorar el estado de ánimo, tener varias formas de obtener placer o felicidad, como las que hemos mencionado, puede generar un impacto más duradero que tener menos y más grandes, como un gran ascenso o casarte con el amor de tu vida. "Por eso es importante disfrutar de las pequeñas alegrías", nos cuenta Green.
Pruébalo: ya vamos pillando cómo va todo esto de la búsqueda de cosas que nos dan felicidad, así vamos a centrarnos en otra cuestión importante: no buscar constantemente emociones. Si estás siempre en ese estado, puedes empezar a contentarte menos con lo que ya tienes, aclara Green. Y si un encargo de trabajo, una tele más grande o la próxima fiesta son tus principales formas de gratificación (e incluso las únicas), es hora de empezar a centrarte en ti, explica Aaron Weiner, psicólogo y anfitrión del podcast Let’s Talk.
2. Encuentra actividades que te llenen y te hagan volcarte.
Las bases: comer e ir de compras es divertido, pero hacer una actividad que te haga participar activamente es mucho más gratificante. Volcarte en algo es sumergirte de lleno en ello, como cuando haces una sesión larga de running, cuando te atrapa un libro o cuando te concentras en tu secuencia de yoga. Si te preguntaran cómo te sientes, puede que no identificaras esa sensación con la felicidad. Quizá, más bien con la paz, teoriza la psicóloga clínica Carla Marie Manly, autora de Joy From Fear. En momentos así estás fluyendo. El cerebro deja de lado todo tipo de ruidos y te dejas absorber de lleno por lo que estás haciendo.
Pruébalo: identifica momentos del día a día en los que te veas en ese estado de inmersión. Pero tiene que ser algo que te haga disfrutar a nivel personal; no vale una videollamada. Pero si lo que antes te apasionaba te ha dejado de interesar, tienes que ponerte de nuevo con las lluvias de ideas. "En cuanto dices que quieres más en medio de una actividad, es cuando ya te has voldado en ello", nos dice Manly.
Empieza por pensar en actividades en las que puedas desarrollar tus puntos fuertes. "Cuanto más te impliques, con más pasión te involucrarás", afirma Manly. Si adoras aprender, prueba a empezar a practicar un nuevo deporte. ¿Te gustan tanto las plantas que tu salón parece una auténtica selva? Únete a una comunidad de jardinería y hazte con tu propio huerto. ¿No puedes evitar hacer fotos de cualquier cosa bonita que se cruce en tu camino? Visita museos o apúntate a una clase de fotografía.
Si no se te ocurre qué puede llenarte así, preguntar a otras personas también puede servirte de ayuda. Pregunta a algún compañero o amigo si alguna vez te ven volcarte por completo con algo, o si han visto alguna actividad que te atrape y te haga muy feliz, sugiere Green. También puedes empezar un diario. Escribe cada día tres momentos en los que te has sentido muy a gusto, has experimentado algo profundo o has hecho algo muy bien. Luego reflexiona por qué ha sido así. Esta actividad en sí puede darte felicidad, según demuestran algunas investigaciones. Con el tiempo, puede ayudarte mucho para ver qué es eso que te apasiona y te atrapa.
3. Haz algo por los demás.
Las bases: Seligman afirma que la verdadera realización llega cuando encuentras tu lugar en el mundo. Básicamente, cuando llevas una vida con un propósito que encarna valores que son importantes de verdad para ti. Piensa en virtudes como la amabilidad, la gratitud, la justicia o el coraje.
Ese sentimiento llega cuando sientes que tus acciones marcan la diferencia. "Actuar con compasión desde el corazón y ayudar activamente a otras personas es una de las formas más eficaces para encontrar este propósito y disfrutar de la vida", dice Weiner. Brindar tu apoyo a una idea o un movimiento en el que tienes fe es otra forma fabulosa de hacerlo. "La idea es contribuir a algo más grande que tú", continúa.
Pruébalo: tenemos muchas formas de encontrar nuestro propósito: participar en programas de voluntariado, trabajar en algo que te guste, apoyar alguna causa política e incluso explorar la espirtualidad. La clave es encontrar aquello que mejor va con tu personalidad y con lo que se te da bien, explica Weiner.
En la vida profesional, Weiner recomienda buscar una empresa con valores acordes a los tuyos (por ejemplo: una empresa que abogue por la diversidad y la equidad en el espacio de trabajo o que esté concienciada con los problemas climáticos). O también una empresa que se centre en algo en lo que creas de verdad. En tu vida personal, Weiner nos sugiere elegir con criterio los focos hacia los que invertimos más energía y hacer que los compromisos importantes cuenten a la hora de mantener nuestra pasión.
Si se te da superbien liderar y te importa el medioambiente, quizá te resulte emocionante organizar una batida de limpieza de parques en tu barrio o una carrera para recaudar fondos para esta causa. ¿Te encanta hablar con las personas y descubrir diferentes perspectivas? Apútante a alguna organización que reparta comida a quien lo necesita o únete a alguna campaña de concienciación sobre una causa que te importe, sugiere Weiner.
Pueden parecer pasos enormes desde donde estás ahora mismo. Empieza por decir que sí a algo: resérvate tiempo para tener una cita con tus mancuernas, empieza un nuevo hobby o vuélcate en alguna tarea de voluntariado. Seguro que no te arrepientes y te sientes totalmente feliz.
Texto: Marygrace Taylor
Ilustración: Kezia Gabriella
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