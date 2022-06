3 maneras de tener una vida más feliz según los psicólogos

¿Alguna vez has tenido esa sensación rara de que deberías ser más feliz de lo que eres? Sobre el papel o en Instagram todo parece ir de fábula: tienes un trabajo o estás acabando tus estudios, vives en un sitio bonito, tienes un agradable círculo social, etc. En realidad no puedes señalar nada concreto que vaya mal. Pero sientes que falta una pieza para que todo encaje.



De acuerdo con el famoso psicólogo Martin Seligman, en realidad eso no es la auténtica felicidad; es dejarse llevar por la inercia. Centrarte en hechos concretos que te resultan agradables, como comprarte un look nuevo o cambiar de móvil, o ir acumulando experiencias y logros, como ganar una carrera o acabar el curso con una media perfecta, puede hacerte feliz durante un tiempo, pero ese bienestar puede ser algo pasajero.



Seligman explica que la verdadera felicidad se consigue viviendo la vida volcándote en ella a fondo. Encontrar lo que te apasiona y entregarte a actividades y relaciones que de verdad te importan es lo que te lleva a un sentido más duradero del propósito. Y ahí es donde empezamos a llenar por completo nuestra copa de la felicidad.