3 maneras de tener una vida más feliz según los psicólogos

Las bases: comer e ir de compras es divertido, pero hacer una actividad que te haga participar activamente es mucho más gratificante. Volcarte en algo es sumergirte de lleno en ello, como cuando haces una sesión larga de running, cuando te atrapa un libro o cuando te concentras en tu secuencia de yoga. Si te preguntaran cómo te sientes, puede que no identificaras esa sensación con la felicidad. Quizá, más bien con la paz, teoriza la psicóloga clínica Carla Marie Manly, autora de Joy From Fear. En momentos así estás fluyendo. El cerebro deja de lado todo tipo de ruidos y te dejas absorber de lleno por lo que estás haciendo.

Pruébalo: identifica momentos del día a día en los que te veas en ese estado de inmersión. Pero tiene que ser algo que te haga disfrutar a nivel personal; no vale una videollamada. Pero si lo que antes te apasionaba te ha dejado de interesar, tienes que ponerte de nuevo con las lluvias de ideas. "En cuanto dices que quieres más en medio de una actividad, es cuando ya te has voldado en ello", nos dice Manly.

Empieza por pensar en actividades en las que puedas desarrollar tus puntos fuertes. "Cuanto más te impliques, con más pasión te involucrarás", afirma Manly. Si adoras aprender, prueba a empezar a practicar un nuevo deporte. ¿Te gustan tanto las plantas que tu salón parece una auténtica selva? Únete a una comunidad de jardinería y hazte con tu propio huerto. ¿No puedes evitar hacer fotos de cualquier cosa bonita que se cruce en tu camino? Visita museos o apúntate a una clase de fotografía.

Si no se te ocurre qué puede llenarte así, preguntar a otras personas también puede servirte de ayuda. Pregunta a algún compañero o amigo si alguna vez te ven volcarte por completo con algo, o si han visto alguna actividad que te atrape y te haga muy feliz, sugiere Green. También puedes empezar un diario. Escribe cada día tres momentos en los que te has sentido muy a gusto, has experimentado algo profundo o has hecho algo muy bien. Luego reflexiona por qué ha sido así. Esta actividad en sí puede darte felicidad, según demuestran algunas investigaciones. Con el tiempo, puede ayudarte mucho para ver qué es eso que te apasiona y te atrapa.