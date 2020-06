Qué comer antes, durante y después de cada correr

Con la energía suficiente y adecuada, puedes correr más rápido y durante más tiempo y, además, recuperarte más rápidamente.

Saber qué comer y cuándo comerlo es clave si quieres sacar el máximo partido a tus carreras. Hemos hablado con varios expertos para asegurarnos de que cuentas con las herramientas adecuadas para obtener los nutrientes que necesitas como atleta de resistencia y, así, puedas realizar tus sesiones de entrenamiento con éxito.



Come bien y correrás bien. No es una simplificación excesiva.



"La clave de una buena dieta de entrenamiento es que te proporcione energía para realizar los ejercicios con éxito y que, después, te ayude a que tu cuerpo recupere la energía que ha perdido durante el entrenamiento", explica Monique Ryan, nutricionista deportiva que cuenta con más de 25 años de experiencia aconsejando a atletas y equipos de resistencia. Ten siempre esto en mente y piensa que siguiendo esta pauta estás reponiendo combustible para tu próxima carrera.



Aunque el momento y lo que comes depende de muchos factores, por ejemplo, del tiempo que corres o de la intensidad a la que corres, la característica más común entre los corredores es la forma en la que reparten los nutrientes en sus platos.



Según Ryan Maciel, entrenador jefe de rendimiento y nutrición de Precision Nutrition, los atletas de resistencia deben obtener más de la mitad de las calorías que ingieren a través de carbohidratos, un cuarto a través de proteínas y el resto a través de grasas. Las fuentes de los carbohidratos deben ser alimentos con un gran contenido de nutrientes, como los granos integrales, los boniatos y otras verduras ricas en almidón. Las proteínas pueden provenir de fuentes de origen animal o vegetal: pollo, pescado, yogur, huevos, semillas, alubias y tofu. Entre las grasas, se incluyen aguacates, frutos secos y aceite de oliva.



La elección de este tipo de nutrientes se basa en el rendimiento, ya que, según Ryan, cuando corres, quemas una mezcla de carbohidratos y grasas. "A mayor tiempo e intensidad, más carbohidratos necesitarás", explica la nutricionista. Los carbohidratos se almacenan en los músculos y en el hígado como glucógeno y se liberan como glucosa, la fuente de energía a la que tu cuerpo puede acceder más fácilmente.



Según Ryan, una vez tus reservas de glucógeno se agotan, no podrás mantener la intensidad o duración deseadas durante una carrera. "Te encontrarás con un muro", añade. Según Maciel, esto es lo que suele pasar después de realizar un ejercicio de resistencia durante unas dos horas sin reponer el combustible que necesita tu cuerpo.