¿Puede considerarse el yoga un entrenamiento de fuerza?

El yoga puede aportarte beneficios tanto a nivel de fuerza muscular (para hacer sentadillas con mucha carga, por ejemplo) como de resistencia (digamos, para hacer muchas sentadillas seguidas), nos cuenta John Porcari, director del programa de fisiología clínica del ejercicio de la Universidad de Wisconsin-La Crosse. En un pequeño estudio dirigido por Porcari y publicado en la revista del American Council on Exercise, las mujeres que practicaban hatha yoga tres veces a la semana eran capaces de hacer, de media, 6 flexiones más y 14 abdominales más después de 8 semanas en comparación con quienes no practicaban yoga. Puede que no parezca gran cosa, pero, teniendo en cuenta que no hacían ningún otro ejercicio de resistencia, podemos decir que la mejora es considerable.



En otro estudio se demostró que el yoga puede resultar tan eficaz como usar pesos ligeros y bandas de resistencia para mejorar la fuerza. "Las transiciones y posturas de yoga imitan los ejercicios de peso corporal diseñados para aumentar la fuerza, y aguantar las posturas es una forma de trabajar la isometría, que fortalece los músculos aumentando el tiempo que los mantienes en tensión", explica la autora del estudio Neha Gothe, directora del Exercise Psychology Lab de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.



Vamos a coger el ejemplo de la plancha, que es una postura con la que se trabaja la fuerza y se desarrollan los músculos del core, el pecho y los hombros. "En yoga se practica mucho la transición de la plancha alta a la plancha baja (chaturanga) y con ese movimiento se trabajan los hombros, el pecho y los tríceps", nos dice Porcari. Además, tenemos ejercicios de abdominales, como la postura del barco, y sentadillas de yoga y las posturas del guerrero o la diosa con las que se activan cuádriceps y glúteos.



Sin embargo, el yoga solo aumentará tu fuerza hasta cierto punto. Principalmente porque, incluso si continuamente añades dificultad (y más abajo te contamos cómo hacerlo), al final, acabarás llegando a un límite hasta en las posturas más avanzadas.



Dicho esto, los estudios demuestran que con el yoga se puede mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad. Y todo ello puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness. Así que, aunque tengas mucha experiencia con las pesas, también puedes sacar partido a los perros bocabajo.