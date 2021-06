¿Puede considerarse el yoga un entrenamiento de fuerza?

Qué puede darte la esterilla

El yoga puede aportarte beneficios tanto a nivel de fuerza muscular (para hacer sentadillas con mucha carga, por ejemplo) como a nivel de resistencia (digamos, para hacer muchas sentadillas seguidas), tal y como nos cuenta John Porcari, director del programa de psicología del ejercicio clínico de la Universidad de Wisconsin-La Crosse. En un pequeño estudio dirigido por Porcari y publicado en la revista del American Council on Exercise, se observó que las mujeres que practicaban hatha yoga tres veces a la semana eran capaces de hacer, de media, 6 flexiones más y 14 abdominales más después de 8 semanas en comparación con quienes no practicaban yoga. Puede que no parezca gran cosa, pero, teniendo en cuenta que no hacían ningún otro ejercicio de resistencia, podemos decir que la mejora es considerable.



En otro estudio se demostró que el yoga puede resultar tan efectivo como usar pesos ligeros y bandas de resistencia para mejorar la fuerza. "Las transiciones y posturas de yoga imitan los ejercicios de peso corporal diseñados para aumentar la fuerza; y el hecho de aguantar las posturas es una forma de trabajar en isometría para fortalecer los músculos aumentando el tiempo que los mantienes en tensión", explica Neha Gothe, autora del estudio y directora del Exercise Psychology Lab de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.



Vamos a coger el ejemplo de la plancha, que es una postura con la que se trabaja la fuerza y se desarrollan los músculos del torso, el pecho y los hombros. "En yoga se practica mucho la transición de la plancha alta a la plancha baja (chaturanga) y con ese movimiento se trabajan los hombros, el pecho y los tríceps", nos dice Porcari. Además, tenemos ejercicios de abdominales, como la postura del barco, sentadillas de yogui y las posturas del guerrero o la diosa con las que se activan cuádriceps y glúteos.