La jugadora de la WNBA Kayla McBride habla sobre la prioridad de la salud mental para los atletas

Para Kayla McBride, el baloncesto nunca ha sido solo un juego. Era una vía de escape de los traumas de su infancia y de las batallas mentales que ha tenido que librar a consecuencia esas vivencias. No obstante, cuando el deporte se paralizó con la llegada de la pandemia, se vio obligada a enfrentarse a la mujer que hay detrás de la atleta. En el último episodio de nuestra miniserie de tres partes sobre salud mental, esta veterana de la WNBA se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de su camino hacia la sanación, empezando por la decisión de publicar su historia. Nos habla con franqueza sobre los retos de la vulnerabilidad y sus dulces victorias: un vínculo más cercano con su familia y una relación más feliz con el deporte. También nos plantea cómo el hecho de haber participado activamente en el debate sobre la salud mental le ha servido para ayudar a más atletas a ver que son más que un número en una camiseta o un dato en las estadísticas del final de la temporada. Descubre por qué bajar la guardia y dar espacio a los demás para hacer lo mismo puede llevarnos a un mundo en el que la salud mental siempre sea la máxima prioridad.