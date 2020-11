Tres formas de ser más consciente de lo que te rodea

Una carrera de fondo

La cuestión es la siguiente: los ejemplos anteriores son similares a hacer flexiones durante los anuncios de la tele o a subir por las escaleras en lugar de coger el ascensor. De acuerdo con nuestro experto, así como el auténtico fitness requiere hacer ejercicios reales, necesitas practicar regularmente, o casi a diario, para experimentar todos los beneficios mentales y físicos del mindfulness.



Al igual que con el ejercicio físico, puedes elegir múltiples opciones y combinarlas. Haz tus ejercicios de respiración antes del desayuno y realiza una exploración un día. Al día siguiente, puedes seguir una sesión de meditación guiada. Sea como sea, comienza con una sesión corta de 5 minutos y alarga poco a poco las sesiones (según Wignall, 20 minutos es un buen objetivo).



¿Te parece duro? Como cualquier tipo de entrenamiento efectivo, se supone que debe ser difícil, explica Wignall. "Lo que hace tirar la toalla a la mayoría de la gente es que el mindfulness casi siempre se ve como una herramienta para la relajación o la paz interior", afirma. Sin embargo, esos resultados on se experimentan durante los ejercicios, sino después. "El mindfulness no debe calmar más que hacer press de banca con 70 kilos. Funciona porque es difícil, igual que los músculos solo crecen cuando los desafías", comenta. "Cada vez que te distraigas, para y vuelve a concentrarte en el momento presente. Esa sería una repetición. Y si no se hacen repeticiones, los músculos no crecen".



Siempre que te frustres, recuerda que tener que esforzarte para meditar o hacer sentadillas de pistola, dominadas o cualquier habilidad activa es una buena señal, según Wignall. Significa que estás trabajando para sobreponerte a una debilidad. "He descubierto que si la gente lo ve de esta forma, lo aceptan mucho más rápido".