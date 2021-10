Descubre qué es el desgaste profesional y cómo prevenirlo con la Dra. Christina Maslach

Con cargas de trabajo descontroladas y personal que no siempre recibe el apoyo que necesita, no es de extrañar que el desgaste laboral sea un tema candente. Christina Maslach, profesora de Psicología en la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.), es pionera en la investigación sobre este tema. En este episodio de Trained, se une a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar qué es, y qué no es, el desgaste laboral. Además, habla sin tapujos sobre qué podemos conseguir los días de relax y también lo que no. Pero lo más importante es que muestra seis directrices para conseguir un lugar de trabajo saludable. Gracias a las décadas de investigación de la Dra. Maslach, todo el mundo puede aprender a mejorar su entorno de trabajo.