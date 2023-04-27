Cómo rehidratarte después de un entrenamiento según especialistas

Todo el mundo sabe que la hidratación es un aspecto fundamental del deporte. Sin embargo, no se trata únicamente de hidratarse antes y durante los entrenamientos, sino de rehidratarse después de terminarlos para garantizar una recuperación rápida y evitar deshidratarnos.

Según una investigación publicada en la revista Journal of Human Kinetics en 2021, la hidratación tiene un papel indispensable en el proceso de recuperación y, además, mejora el rendimiento e incluso previene las lesiones mientras hacemos deporte. Por este motivo, ser constante con la rehidratación puede ayudar a aliviar la sed, reponer el cuerpo y facilitar la vuelta a la calma después de una sesión de entrenamiento.

Mantener la hidratación no solo es importante para tener una cantidad adecuada de electrolitos en el cuerpo y para facilitar la digestión, sino que también está relacionado directamente con la regulación de la temperatura corporal y la prevención de excesos de calor, agotamientos por calor e insolaciones. Así lo indica Emily Tills, máster en Ciencias y nutricionista. Esta experta explica que el deporte aumenta la temperatura interna del cuerpo. Para disminuirla o devolverla a un valor normal, hay que consumir una cantidad adecuada de agua.

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Tills señala que sudar durante un entrenamiento puede llevar a perder electrolitos, que son vitales para el funcionamiento de los órganos y facilitan la contracción muscular. Por eso es importante reponerlos con alimentos y bebidas.

Tills asegura que si no nos rehidratamos después de hacer ejercicio, podemos sufrir calambres musculares e incluso llegar a desmayarnos y enfrentarnos problemas médicos más serios.