¿La creatina ayuda a crear músculo? Los expertos lo explican

La creatina es un compuesto natural, o aminoácido, que se produce en los riñones, el hígado y el páncreas. Sin embargo, se encuentra sobre todo en los músculos esqueléticos, que son los músculos con los que hacemos ejercicio y realizamos las actividades diarias. Así lo afirma Lenka Shriver, investigadora y profesora en el departamento de nutrición de la Universidad de Carolina del Norte (Greensboro, EE. UU.).

Cuando los músculos se contraen, este aminoácido desempeña un papel clave en la producción de energía. También es muy importante para recuperar energía después de rondas cortas de ejercicios de máximo esfuerzo, como el levantamiento de pesas o los sprints.

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Shriver asegura que, aunque en el cuerpo se sintetiza alrededor de un gramo de creatina a diario, también se puede obtener de fuentes externas mediante la alimentación. Por eso, el nivel de creatina difiere según la persona y su ingesta diaria.

Como se encuentra principalmente en carnes y pescados, los niveles de creatina de las personas que consumen productos de origen animal suelen ser más altos que los de las personas con una alimentación vegetariana o vegana.

También se puede obtener mediante suplementos, y la forma más común es la creatina monohidratada en polvo. Shriver indica que esta también es la alternativa más estudiada. Es decir, si lees estudios sobre creatina y suplementación, seguramente se habrán llevado a cabo con creatina monohidratada.