La mejor bebida para recuperarte tras entrenar según los expertos

Ingerir nutrientes justo después de una sesión intensa recarga las pilas y, en parte, prepara el cuerpo para próximos entrenamientos. Esta es solo una de las razones por las que las bebidas de recuperación pueden favorecer tu práctica deportiva.

La recuperación tras una sesión es esencial para reponer las reservas de glucógeno y reparar los desgarros microscópicos que se producen en el tejido muscular con el ejercicio, como señala Marissa Miller, entrenadora personal por la organización deportiva estadounidense American Council on Exercise (ACE), certificada también en nutrición basada en plantas por el centro T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies de la Cornell University (Nueva York, EE. UU.). Por si no lo sabías, el glucógeno es la reserva de glucosa e hidratos de carbono, así como una de las principales fuentes de energía del organismo.

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Como nos recuerda Miller, el consumo de alimentos y bebidas nutritivos después de gastar electrolitos claves aumenta el crecimiento y la fuerza de los músculos, y reduce el riesgo de sufrir dolor muscular de aparición tardía.

Antes de descubrir cuál es la mejor bebida de recuperación según la comunidad experta, te damos algunos datos importantes en relación con comer y beber después de entrenar.