El mejor momento para tomar batidos de proteínas

Igual de importante (si no más) que el momento en el que tomarse un batido es el tipo de proteína que contenga el polvo o el batido de proteínas que te compres. Los batidos de proteínas y las proteínas en polvo tienen origen animal y vegetal, y la calidad de estas proteínas no es siempre la misma. La calidad de las proteínas la determina su facilidad para ser digeridas, su biodisponibilidad (en qué grado puede el cuerpo usar la proteína) y el contenido de aminoácidos esenciales.

Los batidos de proteínas de origen animal como el suero de leche son fuentes de proteínas completas, porque contienen los nueve aminoácidos esenciales, es decir, los que el cuerpo no genera por sí solo y tiene que ingerir de los alimentos. La opinión generalizada sobre la proteína en polvo es que es de gran calidad. El colágeno es la excepción, porque no contiene los nueve aminoácidos esenciales.

La soja es una de las únicas proteínas de origen vegetal que puede ser considerada proteína completa. Pero eso no significa que la proteína de soja sea la única opción adecuada para quienes sigan dietas basadas en plantas o para quienes les guste ingerir proteínas de origen vegetal. Algunos batidos veganos combinan proteínas de guisantes, cáñamo, calabaza o arroz para lograr la proteína completa.

Lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un batido de proteínas es tomarse un momento para leer la lista de ingredientes y asegurarse de que el origen de la proteína es de alta calidad. Los mejores ingredientes son el suero de leche y la soja. Pasar algo más de tiempo leyendo los ingredientes te servirá para acertar seguro con tu opción.