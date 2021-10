El mejor momento para tomar batidos de proteínas

Conseguir suficiente proteína a lo largo del día es importante para que el músculo crezca y que el rendimiento del ejercicio sea óptimo. Un suplemento de creatina también puede venir bien.



Aunque conseguir demasiada cantidad de un nutriente no tiene por qué ser mejor.



Las necesidades proteicas de atletas no son fijas, pero por lo general oscilan entre 1,2 y 2,0 gramos diarios por cada kilogramo de peso corporal.



Antes se asumía que si eras atleta de resistencia necesitarías menos proteínas que entrenando la fuerza, pero las directrices actuales señalan que no se debería diferenciar entre atletas de fuerza o de resistencia.



Para asegurarte de que vas a cumplir tus necesidades proteicas, ten en cuenta tu estilo de vida y objetivos antes de decidir cuál es el mejor momento para beberte un batido de proteínas.



Por ejemplo, si puedes disfrutar de una comida o un aperitivo con muchas proteínas cada tres o cuatro horas, entonces posiblemente no necesites un batido de proteínas.



Si, por el contrario, sabes que no vas poder dedicar tiempo a conseguir los nutrientes esenciales, entonces sería lógico tomar un batido de proteínas.



Sin embargo, no olvides que una nutrición adecuada no se basa solo en suplementos, sino también en comidas completas saludables. Elaborar una dieta equilibrada en torno a comidas completas te puede aportar no solo los micro- y macronutrientes importantes que necesitas, sino que también aumenta la satisfacción y la saciedad para mejorar el bienestar general.