¿Hidrata el agua salada después de un entrenamiento?

La dietista Ashley Harpst, especialista en deportes en Go for the Gold Nutrition, afirma que, si te pasas al agregar sal al agua, te darás cuenta de que el sabor no es precisamente agradable. Por suerte, no hace falta tomarse un vaso de agua de mar para poder seguir en forma, pero quizá tengas que experimentar un poco para saber qué cantidad te viene mejor a ti.

Harpst recomienda tener en cuenta varios aspectos antes de hidratarse con agua salada:

La intensidad, la duración y las condiciones meteorológicas de la actividad: la cuestión es reponer el sodio que has perdido, así que la cantidad que necesites dependerá de cuánto sudes. Por ejemplo, si hay humedad, Harpst sugiere tomar agua con sal más a menudo, es decir, beber más en cada sesión. Esto puede ser beber entre 120 y 180 ml de bebida deportiva o de agua con sal cada 20 minutos.





la cuestión es reponer el sodio que has perdido, así que la cantidad que necesites dependerá de cuánto sudes. Por ejemplo, si hay humedad, Harpst sugiere tomar agua con sal más a menudo, es decir, beber más en cada sesión. Esto puede ser beber entre 120 y 180 ml de bebida deportiva o de agua con sal cada 20 minutos. Sodio en la dieta: ten en cuenta que, evidentemente, la sal no es la única fuente de sodio para el cuerpo. Según Harpst, también puedes aumentar los niveles de sodio en las comidas previas a los entrenamientos y con tentempiés, sobre todo con opciones como panecillos o galletas saladas. Obviamente, existe la posibilidad de pasarse con la sal, especialmente cuando no te hidratas lo suficiente. Esto puede provocar una subida temporal de la tensión arterial y sed excesiva, por lo que, si tienes estos síntomas, Harpst aconseja beber más agua para volver a equilibrar los niveles de sodio.





ten en cuenta que, evidentemente, la sal no es la única fuente de sodio para el cuerpo. Según Harpst, también puedes aumentar los niveles de sodio en las comidas previas a los entrenamientos y con tentempiés, sobre todo con opciones como panecillos o galletas saladas. Obviamente, existe la posibilidad de pasarse con la sal, especialmente cuando no te hidratas lo suficiente. Esto puede provocar una subida temporal de la tensión arterial y sed excesiva, por lo que, si tienes estos síntomas, Harpst aconseja beber más agua para volver a equilibrar los niveles de sodio. Tanto si tienes el "sudor salado" como si no: algunas personas liberan más sodio cuando sudan que otras. Harpst dice que, si tiendes a dejar un residuo blanco en la piel o manchas en la ropa después de entrenar, es probable que liberes más sodio al sudar, lo que quiere decir que tendrás que reponerlo con lo que comas y lo que bebas.





algunas personas liberan más sodio cuando sudan que otras. Harpst dice que, si tiendes a dejar un residuo blanco en la piel o manchas en la ropa después de entrenar, es probable que liberes más sodio al sudar, lo que quiere decir que tendrás que reponerlo con lo que comas y lo que bebas. Señales de niveles bajos de sodio: Harpst afirma que una forma de saber si tienes que aumentar tu ingesta de sodio es fijarte en si sufres calambres musculares durante los entrenamientos y después de ellos. Esto puede indicar un desequilibrio de los electrolitos.

Allen afirma que, en cuanto a la cantidad, los sobrecitos de sal de los restaurantes suelen incluir una dosis adecuada para añadir a una botella de unos 240 ml de agua o de bebida deportiva con vistas a prevenir los calambres musculares. En esta cantidad suele haber unos 100 mg de sodio. Recuerda que la sal de mesa (también denominada cloruro de sodio) suele incluir un 40 % de sodio y un 60 % de cloruro. Allen aconseja a los atletas de Missouri State que lleven varios sobres como estos en la bolsa para el gimnasio, ya que es un remedio rápido para los calambres y la debilidad muscular. Lo ideal es que repongas también otros electrolitos como el potasio, el magnesio y el calcio, y, como comenta Allen, las bebidas deportivas pueden ayudarte a satisfacer estas necesidades.

RELACIONADO: 7 grupos musculares que se activan al correr

Allen afirma: "Tomar bebidas deportivas puede ser de gran ayuda. Los carbohidratos de estas bebidas pueden ayudar a llevar el sodio a las células para que la rehidratación sea más rápida".