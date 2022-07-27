¿Hidrata el agua salada después de un entrenamiento?

Natalie Allen, dietista deportiva y profesora auxiliar clínica de ciencias biomédicas en la Missouri State University, comenta que, durante el ejercicio, hidratarse solo con agua diluye los niveles de sodio del cuerpo. Esto supone un problema, porque el sodio ayuda a regular el equilibrio de fluidos del cuerpo garantizando que la cantidad de fluidos que entra y sale de las células es la adecuada.

Allen afirma: "Los atletas deberían mantener un equilibrio entre sodio y agua para prevenir calambres musculares o incluso una afección más seria como la hiponatremia". "Esta se da cuando los niveles de sodio del cuerpo son demasiado bajos".

Si esto ocurre, las células empiezan a hincharse, lo que puede ocasionar problemas como dolores de cabeza, fatiga repentina, debilidad muscular o náuseas. Si la situación se agrava, esta afección puede provocar convulsiones e incluso un coma.

Por desgracia, la hiponatremia no es tan inusual como puede parecer. Un estudio constató que la hiponatremia está "seriamente subestimada" y, junto a otro estudio, ambos concluyeron que esta afección es la alteración de electrolitos más común y que se observa con frecuencia en pacientes hospitalizados.

Allen afirma: "Por eso, es importante incluir una cantidad de sodio adecuada en la dieta y añadir un poco de este electrolito a la bebida al hacer deporte, sobre todo con temperaturas altas o durante periodos largos de ejercicio". "Por este motivo, la mayoría de bebidas deportivas contienen una cantidad adecuada de sodio, para prevenir su disolución en la sangre".

Reda Elmardi, dietista y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, añade que prevenir los calambres musculares no es, ni mucho menos, la única función del sodio. Elmardi afirma que este mineral también es esencial para obtener los siguientes beneficios, sobre todo en el caso de atletas: