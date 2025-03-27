Cómo evitar las ampollas mientras haces running

Miguel Cunha, podólogo y cirujano cualificado especializado en el pie y fundador de Gotham Footcare en Nueva York, afirma que las ampollas son especialmente comunes entre personas que están empezando a correr, acaban de volver de un descanso largo o están entrenando para una maratón.

"La fricción constante entre el pie, el calcetín y las zapatillas genera calor y humedad, lo que irrita la piel y produce ampollas", explica el experto. "Quienes corren maratones son especialmente susceptibles a tener ampollas debido a la exposición prolongada a la fricción y el sudor, lo que aumenta la probabilidad de que aparezcan roturas en la piel". Cuando el roce excesivo hace que las células de la piel se separen, penetra líquido en el espacio que hay entre la capa superior y la capa inferior de la piel, creando así la característica forma de burbuja de las ampollas.

Estos son algunos motivos por los que pueden salir ampollas al correr, según Cunha y Berry.