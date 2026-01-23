Cardio y HIIT: ¿Qué ventajas tiene cada actividad?

Cardio (cardio de intensidad constante)

El cardio tradicional mantiene tu frecuencia cardiaca elevada a una intensidad moderada y sostenible, generalmente entre el 50 y el 80 % de tu frecuencia cardiaca máxima (FCM). Esta forma de cardio de intensidad constante a menudo se realiza durante períodos más largos, generalmente de 30 a 90 minutos.

Estos son algunos de los ejercicios de cardio más comunes:

Ciclismo

Running o jogging

Caminar

Natación

Entrenamiento en bicicleta elíptica

Durante el ejercicio aeróbico, el cuerpo utiliza oxígeno para descomponer las grasas y los carbohidratos para obtener energía. Como el oxígeno está disponible, el ácido láctico no se acumula rápidamente, lo que permite mantener la actividad durante períodos prolongados.

HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad)

El HIIT es una forma de ejercicio anaeróbico que lleva tu esfuerzo a aproximadamente el 80-95 % de tu frecuencia cardiaca máxima. A esta intensidad, el movimiento sostenido no es posible, por lo que el HIIT se realiza en intervalos cortos.

Un entrenamiento HIIT típico alterna:

De 10 a 30 segundos de esfuerzo muy intenso

Seguidos de breves periodos de recuperación

Casi cualquier movimiento de cardio puede convertirse en un entrenamiento HIIT, incluidos:

Esprintar

Bicicleta estática o bicicleta tipo assault

Remo

Entrenamientos en circuito para todo el cuerpo (flexiones, sentadillas, abdominales bicicleta)

Dado que el HIIT se realiza en un estado de oxígeno limitado, el cuerpo depende de la glucólisis, que descompone el glucógeno muscular para producir trifosfato de adenosina (TFA). Este proceso genera ácido láctico, que contribuye a la sensación de quemazón y fatiga muscular y obliga a descansar.

El efecto afterburn (EPOC)

El HIIT crea un gran déficit de oxígeno, conocido como consumo excesivo de oxígeno posterior al ejercicio (EPOC). Este «efecto afterburn» significa que:

La demanda de oxígeno se mantiene elevada después del entrenamiento

La tasa metabólica se mantiene más alta durante la recuperación.

La quema total de calorías se extiende más allá de la propia sesión

Esta es una de las razones por las que el debate HIIT vs. cardio para perder peso surge tan a menudo.