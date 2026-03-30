¿Deberías hacer cardio antes o después del entrenamiento con pesas?

El ejercicio aeróbico mejora el fitness cardiorrespiratorio, es decir, la capacidad del corazón y los pulmones de enviar oxígeno a los músculos para conseguir energía. Por otro lado, el entrenamiento de resistencia ayuda a crear masa muscular y mejorar la fuerza. Este tipo de entrenamiento también ejerce una carga positiva sobre los huesos, lo que ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea al desarrollar huesos más fuertes y densos.

Cuando tanto el ejercicio aeróbico como el entrenamiento de resistencia forman parte de una rutina habitual, sus beneficios se potencian. Según un estudio publicado en 2022 en la revista British Journal of Sports Medicine, cumplir con las recomendaciones tanto de actividad aeróbica como de resistencia se asocia con hasta un 41 % menos de riesgo de muerte prematura, en comparación con las personas adultas sedentarias.

Para que te hagas una idea, la recomendación de ejercicio aeróbico es de al menos 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos de intensidad moderada a intensa. Por otra parte, los ejercicios de resistencia se recomiendan hacer 2 días por semana y trabajar con ellos todos los grupos musculares principales.

Estos son algunos ejemplos deentrenamientos aeróbicos:

Estos son algunos ejemplos de entrenamientos de fuerza: