La guía de ACG para la paz en la Tierra

PASO 1: Hay naturaleza a tu alrededor. Presta atención a diario y sé consciente de las pequeñas cosas que puedes haber pasado por alto. Las brotes que crecen en las grietas del asfalto son parte de la naturaleza.



PASO 2: Esta semana, ¿por qué no visitas uno de los parques de la zona u otros espacios públicos al aire libre que tengas cerca? Está claro que lo pasarás muy bien.



PASO 3: Una vez al mes, ponte como objetivo hacer senderismo o dar un paseo largo por la naturaleza. Esto te ayudará a apreciar mejor tu entorno. No te olvides de llevar a un amigo de dos, cuatro o incluso cien patas. ACG no discrimina.



PASO 4: Si alguna vez has querido ir a un parque nacional, planifica un viaje anual y hazlo realidad. Tú controlas tu propio destino. Aunque, si es realmente el destino, entonces nadie lo controla de verdad. Tienes mucho que pensar en el viaje…