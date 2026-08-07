La guía de ACG para la paz en la Tierra
Paz. Significa cosas diferentes según la persona. Sin embargo, aquí en ACG, nos comprometemos a ayudarte a encontrarla. Creemos que la búsqueda comienza en la naturaleza. En esta guía, aprenderás diferentes formas de interactuar con la ella, todas diseñadas para ofrecerte un poco de paz en medio de la frenética rutina diaria. Te animamos a probar nuestros métodos en el parque más cercano o en otro lugar que te guste al aire libre. Puedes dejar el sitio web abierto durante días, semanas, meses o incluso años mientras empiezas con nuestros prácticos procedimientos. Te lleve el tiempo que te lleve, esperamos que compartas tus descubrimientos llenos de paz con nosotros.
Cómo: La naturaleza en el día a día
Los beneficios de la naturaleza son claros cuando los experimentas. No todo el mundo puede echar la mochila al autobús y hacer senderismo hasta Smith Rock, pero no pasa nada. ACG te trae una nueva guía que te explica cómo disfrutar de la naturaleza cada día; da igual si vives en el campo, en la periferia o en el corazón de la ciudad. Hasta hemos hecho un diagrama y todo.
PASO 1: Hay naturaleza a tu alrededor. Presta atención a diario y sé consciente de las pequeñas cosas que puedes haber pasado por alto. Las brotes que crecen en las grietas del asfalto son parte de la naturaleza.
PASO 2: Esta semana, ¿por qué no visitas uno de los parques de la zona u otros espacios públicos al aire libre que tengas cerca? Está claro que lo pasarás muy bien.
PASO 3: Una vez al mes, ponte como objetivo hacer senderismo o dar un paseo largo por la naturaleza. Esto te ayudará a apreciar mejor tu entorno. No te olvides de llevar a un amigo de dos, cuatro o incluso cien patas. ACG no discrimina.
PASO 4: Si alguna vez has querido ir a un parque nacional, planifica un viaje anual y hazlo realidad. Tú controlas tu propio destino. Aunque, si es realmente el destino, entonces nadie lo controla de verdad. Tienes mucho que pensar en el viaje…
Cómo: Absórbelo todo
Tómate las cosas con calma. Haz una pausa y utiliza los sentidos. ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué ves? Vale, esta está clara. Estás viendo un sitio web de ACG. Esta lección trata sobre absorberlo todo. Da un paseo por la naturaleza y siente cómo disminuye tu nivel de estrés. ¡Qué maravilla!
PASO 1: Céntrate en el presente. Encuentra un lugar cómodo y no te muevas. Saca de tu cerebro todos los pensamientos que te martillean. Vaya, hay aún más de lo que habíamos previsto.
PASO 2: Usa los sentidos cuando estés fuera. Cuando toques algo, hazlo con respeto. Cuando huelas algo, no tengas miedo de acercarte. Cuando pruebes algo, asegúrate de no lastimar sus sentimientos.
PASO 3: Los árboles te conectan a la tierra, dan una sensación de calma. Prueba a darlo un abrazo a uno en cuanto tengas la ocasión. Gracias de antemano.
Cómo: Respeta a tu madre
El planeta es un ser vivo que respira. Se llama Tierra y es tu madre. Esta guía de ACG te enseñará las mejores formas de respetarla. Aprende a recoger lo que hayas usado, a evitar pisar a otras criaturas y a saber dónde no tocar la guitarra rojo cereza que te regalaron por tu cumpleaños. Es hora de respetar a la madre Tierra.
PASO 1: Si ves basura por el camino, recógela y tírala como es debido más tarde. Si crees que es asqueroso, imagínate cómo se siente la madre Tierra.
PASO 2: Sé consciente de dónde pisas. Las criaturas pequeñas tienen grandes sentimientos.
PASO 3: Apilar piedras, poner música alta y otras actividades de este estilo dañan a la madre naturaleza. Deja que su ecosistema haga lo que mejor sabe hacer. Protege y celebra los espacios al aire libre para encontrar armonía.
Cómo: Olvídate del teléfono
No necesitas el teléfono. Bueno, quizá sí para leer esta guía. Pero cuando estés en la naturaleza, rápidamente te resultará fácil relajarte y disfrutar sin un dispositivo digital. ACG está aquí para demostrarte que hay mucha paz que encontrar cuando se desconecta. Así que después de leer la guía, ¿por qué no buscas un pequeño agujero, o un lago grande, para dejar el teléfono por lo menos durante un rato.
PASO 1: Enfréntate a la privación de móvil. Haz equilibrio con un palo en la mano o tira piedras haciéndolas rebotar para centrarte mejor en el presente sin echar de menos tu móvil.
PASO 2: Trata de distraerte usando la naturaleza como un vehículo para tu creatividad. Haz un calco al carboncillo o pinta un cuadro diminuto.
PASO 3: Encuentra una actividad en pareja que puedas compartir con un amigo. Los amigos son lo mejor.