Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

A pesar de lo complicado que fue el 2020, logré encontrar la paz en la tierra. Fue a tan solo 4 horas de Los Ángeles, en un pueblo llamado Lone Pine, donde se encuentra la tribu paiute shoshone. Lone Pine (California, EE. UU), es famoso por su zona de acampada dispersa de Alabama Hills, que se encuentra debajo de Sierra Nevada, entre rocas de granito gigantes. Es como si estuvieses en otro planeta y, aunque es un lugar bastante frecuentado por los amantes de la naturaleza, hay que decir que la zona de acampada no está nada mal.



Mi familia y yo salimos de aventura con el coche cargado de la equipación necesaria para llegar a un lugar con suficiente distancia social. Lo maravilloso de Alabama Hills es que, a pesar de su popularidad, te aísla del resto de campistas. Lo único que te recuerda que no estas a solas es la luz brillante de las fogatas, aunque estén lejos, y algún camión que pasa de vez en cuando.



Seguro que crees que, como fundadora del grupo de senderismo para mujeres Hike Clerb, que se compromete a acercar la naturaleza a las mujeres negras, estoy muy familiarizada con el medio natural, pero no es así. Había dormido en tiendas de campaña de lujo, en furgonetas camper y en campings rudimentarios (o rurales), pero la idea de montar mi propia tienda de campaña y salir de mi zona de confort me creaba cierta inseguridad, aunque eso desapareció tras este viaje.



Da igual si has montado una tienda de campaña cientos de veces o si es la primera vez: ponte a ello y verás que es más fácil de lo que parece. De hecho, la primera vez que tuve que montar una desde cero fue en este viaje. Quiero que te quedes con esa idea porque, en primer lugar, lo conseguí y, en segundo lugar, porque quiero que esto te inspire para llevarte a un amigo o amiga y toda la equipación necesaria para emprender vuestra propia aventura. Aunque la acampada no haya formado parte de tu infancia (no la hubo en la mía), o nunca hayas montado una tienda (yo nunca lo había hecho), créeme, serás capaz. A veces, el mayor obstáculo consiste en armarse de valor, y ponerse manos a la obra. Que no te dé vergüenza pedirle a alguien la equipación o alquilar lo que necesites.



Tras prepararnos para pasar la noche, nos acurrucamos junto a la fogata, escuchamos música, contemplamos las estrellas, preparamos la cena y tostamos malvaviscos, y disfrutamos del placer de sentirnos como en casa entre montañas y estrellas.



Al día siguiente, fuimos al Parque nacional del Valle de la Muerte (Death Valley National Park), donde se encuentra el punto de menor altitud de Norteamérica. Además, es el parque nacional más grande de los 48 estados continentales. Recorrimos Artists Palette y las Dunas de los Algodones mientras disfrutábamos de las vistas. Imagínate unas montañas pintadas de colores y la mayor mina de arena que jamás hayas visto. Al acabar, hicimos una parada en una cuenca para apreciar la vista del desierto junto con la luna llena, que estaba saliendo.



El último día hicimos senderismo por nuestra zona y contemplamos las vistas del Monte Whitney, donde hay muchos senderos y zonas que explorar. Tanto si quieres ver los lugares donde se rodaron las películas de carretera más emblemáticas, como si quieres explorar rocas o contemplar las formaciones de arcos naturales, hay un sinfín de posibilidades. Cuando ya habíamos observado las formaciones de arcos, cuevas y habíamos andado hasta lo más alto de las formaciones, hicimos el equipaje para volver a Los Ángeles. Llegamos un domingo a las 19:00 relajados, recargados de energía, renovados y en paz.