5 formas fáciles de comer mejor

A veces, para cuidarte debes tener en cuenta que menos es más, sobre todo en lo relativo a los entrenamientos y la nutrición. Para introducir cambios positivos en tu dieta, tanto si te gusta correr o levantar peso como si prefieres otros deportes, es esencial que te centres en progresar y no en alcanzar la perfección.

De hecho, la alimentación tiene tanto que ver con la forma en la que se come como con los alimentos que se ingieren, de acuerdo con John Berardi, cofundador de Precision Nutrition. Como especialista en bioquímica de los nutrientes, Berardi trabaja con atletas para mejorar su rendimiento y recuperación a través de la dieta. Descubre sus 5 sencillos principios para comer de forma saludable.