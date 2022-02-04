5 formas fáciles de comer mejor

Cómo comer de forma más saludable
Coaching
Mejorar la dieta no implica privarse de ciertos alimentos. Descubre 5 consejos para que tu alimentación sea divertida.
- A la hora de cuidarte, debes prestar atención a la forma en la que comes y no solo a los alimentos que consumes. Así también conseguirás progresar.
- La comunidad experta defiende que los hábitos de alimentación consciente pueden ayudarte a disfrutar de verdad de las comidas y a sentirte mejor después.
- En lugar de privarte de ciertos alimentos, piensa en ellos dentro de un espectro que va desde "comer con más frecuencia" hasta "comer con menos frecuencia". Prueba las recetas con el primer tipo de alimentos en la NTC App.
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A veces, para cuidarte debes tener en cuenta que menos es más, sobre todo en lo relativo a los entrenamientos y la nutrición. Para introducir cambios positivos en tu dieta, tanto si te gusta correr o levantar peso como si prefieres otros deportes, es esencial que te centres en progresar y no en alcanzar la perfección.
De hecho, la alimentación tiene tanto que ver con la forma en la que se come como con los alimentos que se ingieren, de acuerdo con John Berardi, cofundador de Precision Nutrition. Como especialista en bioquímica de los nutrientes, Berardi trabaja con atletas para mejorar su rendimiento y recuperación a través de la dieta. Descubre sus 5 sencillos principios para comer de forma saludable.
1. Come de forma consciente
Como seguramente sepas, la masticación descompone la comida en trozos que se digieren con más facilidad. Sin embargo, quizás no seas consciente de que, cuando masticas bien y lentamente, puedes prevenir la indigestión y aumentar la absorción de nutrientes, y también disfrutarás más de la comida. Si sueles comer rápido, intenta dejar el tenedor entre cada bocado, comer con la mano no dominante, usar palillos o convertir la comida en un ejercicio de atención centrándote en la cantidad de comida que coges con el tenedor.
2. Come solo lo que realmente necesitas
Comer más despacio también puede hacer que sea más fácil saber cuándo has comido suficiente. Por ejemplo, si normalmente terminas una comida en 10 minutos, intenta que dure de 13 a 15 minutos. Deberías dejar de comer cuando sientas que podrías comer más, pero al mismo tiempo dejarlo porque te has saciado. Detente en ese momento, incluso si queda comida en el plato. Cuando comas lo suficiente, tu cuerpo no almacenará esas calorías de más en forma de grasa y evitarás el letargo y la incomodidad que se producen por comer demasiado.
3. Toma notas
No puedes cambiar tu alimentación si no sabes lo que has estado comiendo. En un diario o una aplicación, registra lo que comes y cómo te sientes después de cada comida o snack. Cuando observes un patrón, podrás reducir la ingesta de los alimentos que te hagan sentir cansancio y preparar aquellos que te den más energía. Aunque esto suponga un esfuerzo adicional, tu cuerpo te lo agradecerá.
4. Come en compañía
No ingerimos "nutrientes". Disfrutamos de comidas. Y somos muchas las personas que comemos a la carrera, frente al televisor o mientras nos entretenemos con el móvil. Sentarse a comer con familiares y amistades puede reducir el estrés, fortalecer las conexiones sociales e incluso ayudar a comer más despacio. Haz de la comida un momento importante.
5. No demonices los dulces
En lugar de demonizar ciertos alimentos, piensa en toda la comida dentro de un espectro que va desde "comer con más frecuencia" (por ejemplo, verduras) hasta "comer con menos frecuencia" (por ejemplo, helado). Seguir demasiadas restricciones puede ser contraproducente y provocar, en consecuencia, que tires la toalla y comas en exceso los alimentos cuyo consumo estás intentando reducir. Recuerda que algunos caprichos conscientes ayudan a conseguir el equilibrio ideal.
Cuando tu objetivo es progresar en lugar de alcanzar la perfección, puedes evitar la espiral de remordimiento que suele estar ligada a las dietas y disfrutar de verdad de la comida.
Texto: Daniel Menasche
Ilustración: Gracia Lam
DESCÚBRELAS
Pon en práctica estos sencillos principios con una deliciosa y nutritiva receta de la Nike Training Club App. Mientras cocinas, escucha en el podcast Trained a la nutricionista Reshaunda Thornton, que habla sobre cómo respetarte con comidas saludables.