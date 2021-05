Seis formas de comer despacio de verdad y disfrutarlo

¿Alguna vez te has quedado de pie en frente del fregadero o mirando tus redes sociales (o ambas cosas) mientras engulles el almuerzo a toda velocidad? ¿Te has llegado a tragar un batido tan rápido que hasta has pensado que has malgastado el dinero que te ha costado?



No te avergüences, no todo es culpa tuya. Según la nutricionista Kathleen Melanson, profesora y directora del programa de doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Rhode Island (EE. UU.), hay muchos factores que te animan a devorar así la comida.



Quizás parezca hambre en estado puro, pero no lo es. La ansiedad, el estrés y otras emociones que ahora nos resultan tan familiares pueden provocar que empecemos a comer así. Para algunas personas, comer rápido forma parte de su ADN. Y luego está el entorno, que tiene muchísimo peso: mucha gente aprende desde la niñez que comer deprisa es eficiente. "Comer es una tarea más en nuestra lista de cosas pendientes", explica Melanson.