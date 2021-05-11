Seis formas de comer despacio de verdad y disfrutarlo

Cada vez que te planteas comer con más calma surgen mil factores en tu contra. Tantos que dudas de que merezca la pena intentarlo. Pues hay un buen motivo: así conseguirás una mayor sensación de saciedad y entenderás que no es necesario atiborrarte.



Según Krista Scott-Dixon, directora del plan de estudios de Precision Nutrition, la mayoría de la población deja de prestar atención a estos factores a lo largo de los años. Ella misma nos explica que, en lugar de identificar de forma consciente si tenemos hambre o no, hemos aprendido a guiarnos por señales externas, tales como "es la hora de la cena", "si mi pareja come, yo también" o "aún me queda comida en el plato". Sin embargo, comer despacio ayuda a controlar las cantidades sin mucha complicación y contribuye a evitar excesos, incluso ante tu plato favorito.



Y funciona porque cuando ingerimos alimentos se genera una cascada de respuestas corporales. El cerebro interpreta señales físicas, como la contracción y la relajación de los músculos de la mandíbula al masticar; el sistema digestivo se prepara para recibir y procesar los alimentos y, finalmente, el sistema regulador del apetito libera hormonas que sacian el hambre, según nos cuenta Melanson.