8 consejos para runners para comer de forma saludable

01. No le des demasiadas vueltas a lo que comes



La nutrición de los runners no tiene que ser complicada. Para aumentar la distancia y la velocidad, no necesitas seguir una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos (o baja en grasas y alta en carbohidratos). No te obsesiones con los macronutrientes ni dejes el azúcar. Para cargar las pilas de forma inteligente, busca el equilibrio en cada plato.



"Organiza tu plato así: una o dos raciones de proteínas del tamaño de la palma de la mano, ya sea pollo y pescado o judías y tofu si solo comes vegetales; una o dos raciones de verdura como un puño de grandes, donde incluyas una amplia gama de colores; uno o dos puñados de carbohidratos, como fruta y granos integrales; y una o dos raciones de grasas saludables del tamaño de un pulgar, como aguacate, frutos secos y aceite de oliva", dice Ryan Maciel, dietista titulado, asesor jefe de nutrición para el rendimiento en Precision Nutrition. Con esta combinación de alimentos le darás a tu cuerpo lo que necesita para rendir (o recuperarse) al máximo, según Maciel.