8 consejos para runners para comer de forma saludable

Beber agua suficiente es una recomendación de salud fácil de ignorar. Al fin y al cabo, cuando tienes sed, bebes, ¿verdad? Pero, para las personas que corren, la hidratación es algo más complejo.

Cuando sudamos, perdemos electrolitos y fluidos que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Puede pasar rápidamente y si no repones lo que pierdes, puedes buscarte un problema, tal y como nos cuenta Brian St. Pierre, director de nutrición en Precision Nutrition. "Unas de las principales causas de lesión en el mundo del deporte, sin importar la disciplina, son la deshidratación y la fatiga", nos cuenta. "Si mantienes un correcto nivel de hidratación, reduces el riesgo de padecer una lesión". La investigación sugiere que la deshidratación puede reducir la resistencia muscular y aumentar las probabilidades de hacerte un esguince o algo parecido.

Para estar siempre en plena forma y correr lo mejor que puedas, tienes que tener unas buenas reservas de agua antes, durante y después de los entrenamientos. "El cuerpo no se adapta a la deshidratación", nos dice St. Pierre. "Si quieres rendir más y mejor, tu objetivo es mantener un buen nivel de hidratación".

Una buena referencia para runners es tomar entre 12 y 16 vasos de agua de unos 20 cl al día, especialmente cuando vayas a entrenar bajo el sol en días calurosos, de acuerdo con Maciel. El experto añade que, si tienes problemas para beber una cantidad así, puedes probar a comer frutas y verduras ricas en agua, que también suman en esa ingesta de fluidos.

Macie recomienda llevar una botella de agua siempre que vayas a correr más de 15 minutos para ir dando pequeños sorbos cada 15 o 20 minutos. Si vas a correr más de 90 minutos, recomienda llevar una bebida energética para recuperar los electrolitos que se expulsan con el sudor, como el sodio o el potasio. En los días de carrera, bebe algo siempre que pases por una estación, incluso si es una pizquita de agua muy pequeña.

Y hablando de carreras: céntrate en hidratarte bien durante la semana anterior a la carrera para tener unos buenos niveles de líquido. Maciel nos cuenta que esperar a la noche antes para beber más agua no te va a servir de nada para combatir los efectos que la deshidratación ya haya podido causar en tu rendimiento mientras te preparabas.

Por último, no olvides rehidratarte al terminar. St. Pierre propone una forma de asegurarte de que repones los líquidos que has perdido: pésate antes y después de correr. La diferencia es más o menos la cantidad que deberías beber para prepararte para tu próximo entrenamiento.