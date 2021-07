Consejos de expertos para hacer que las verduras de hoja estén ricas

La nueva ciencia en la ensalada

Si decimos “alimento muscular”, probablemente pienses en “proteínas”, ¿verdad? Sería una respuesta inteligente. Pero que no se te olvide que comas o no verduras de hoja verde puede marcar la diferencia en tu fuerza muscular sin importar cuánta proteína tomes, según un estudio reciente publicado en The Journal of Nutrition.



¿Cómo, exactamente? Las verduras de hoja verde como la col rizada, la rúcula, las espinacas, el repollo, las acelgas, la lechuga y las hojas de remolacha contienen unos compuestos llamados nitratos. Tu cuerpo los convierte en óxido nítrico, lo que ayuda a mejorar el funcionamiento de tus vasos sanguíneos, como dice Ryan Andrews, dietista y principal nutricionista y asesor de Precision Nutrition. Más concretamente, puede mejorar la circulación, permitir una administración de nutrientes y oxígeno más eficiente y mejorar la eliminación de los productos de desecho. Gracias a esta función vascular más eficiente, comer verduras podría mejorar tu fuerza y recuperación incluso si no eres atleta de primer nivel, dice el autor del estudio Marc Sim, investigador posdoctoral en la Escuela de Medicina y Ciencias de la salud de la Universidad Edith Cowan.



Comer verduras regularmente puede ayudarte a tener una tripa más sana. Tu sistema gastrointestinal (también conocido como tripa) está compuesto por millones de microbios bacterianos, tanto buenos como malos. Esto puede influir en el peso, el azúcar en sangre, la salud cerebral y mucho más, dice Shiv Desai, gastroenterólogo en Austin Gastroenterology. Las verduras de hoja verde contienen un azúcar llamado sulfoquinovosa que puede promover el crecimiento de microbios buenos, lo cual contribuye a poner las probabilidades bacterianas a tu favor, según un estudio publicado en The ISME Journal.



Por supuesto, todos esos beneficios importan poco si no consumes cinco verduras al día, que suele ser la cantidad recomendada. Esto le ocurre a la mayoría de las personas, como nos explica Andrews. (Aunque Sim apunta que si en una de las porciones diarias de verdura tomas algo verde con muchas hojas, al menos conseguirás la ventaja del nitrato). Ten en cuenta que una porción corresponde a aproximadamente dos tazas en crudo (una taza cocida). Para obtener mejores resultados, supera las cinco porciones, pero pon el límite en 10 más o menos en días consecutivos para evitar que tu cuerpo tenga que descomponer toda esa fibra, según nos dice Andrews.